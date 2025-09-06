聽新聞
台北今日恐飆38°C高溫、7級強陣風 明午後防大雷雨
北市府今發布天氣提醒，中央氣象署上午11時28分針對內湖區發布高溫橙色燈號，有出現38°C高溫的機率。受到較強東風影響，上午11時20分北市平地在信義站測得6級陣風，風速已接近7級陣風，評估今日白天至傍晚，北市各區仍有6至7級陣風發生機率。
市府表示，位在南海的低壓系統已於今天2時增強為熱帶性低氣壓TD19，位在鵝鑾鼻西南方580公里的海面上，有發展為輕度颱風的趨勢，預估將往西北登陸廣東一帶。
市府指出，雖對台灣無直接影響，但它所屬的低壓帶及外圍水氣將於明天至後天影響台灣，西半部尤其是台中以北到大台北地區有午後大雷雨發生機會。
市府說，目前評估台北市明天午後有發生短延時強降雨的機率，建議民眾明天午後避免前往山區或水域活動，以免突如其來的大雷雨造成危險。
