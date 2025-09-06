快訊

看獸醫超不爽！神射手貓「背包開腿噴射黃水柱」 醫護看傻：本喵睡的地方不能髒

不再噤聲！金曲歌手心疼江祖平遭下藥性侵 力挺聲援：這就是犯罪

聽新聞
0:00 / 0:00

台北今日恐飆38°C高溫、7級強陣風 明午後防大雷雨

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市各區今日白天至傍晚有6至7級陣風發生機率。記者林佳彣／攝影
北市各區今日白天至傍晚有6至7級陣風發生機率。記者林佳彣／攝影

北市府今發布天氣提醒，中央氣象署上午11時28分針對內湖區發布高溫橙色燈號，有出現38°C高溫的機率。受到較強東風影響，上午11時20分北市平地在信義站測得6級陣風，風速已接近7級陣風，評估今日白天至傍晚，北市各區仍有6至7級陣風發生機率。

市府表示，位在南海的低壓系統已於今天2時增強為熱帶性低氣壓TD19，位在鵝鑾鼻西南方580公里的海面上，有發展為輕度颱風的趨勢，預估將往西北登陸廣東一帶。

市府指出，雖對台灣無直接影響，但它所屬的低壓帶及外圍水氣將於明天至後天影響台灣，西半部尤其是台中以北到大台北地區有午後大雷雨發生機會。

市府說，目前評估台北市明天午後有發生短延時強降雨的機率，建議民眾明天午後避免前往山區或水域活動，以免突如其來的大雷雨造成危險。

高溫 北市府 大雷雨

延伸閱讀

塔巴颱風將形成 粉專：明起水氣飄向台灣 2地午後大雷雨、風浪增強

北市基層棒隊借場地、籌經費困境多 議員籲重視：別只有奪冠吃大餐

國家警報響了！4縣市大雷雨轟1小時

午後大雷雨恐降冰雹 吳德榮：琵琶颱風今襲日本九州、明侵四國、本州

相關新聞

桃園蘆竹38.7度極端高溫 氣象署曝西半部酷熱關鍵原因

各地天氣高溫炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，今天白天台北市、新北市、桃園市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台南市為...

明天節氣「白露」溫差變大 中醫師：高血壓民眾不可盲目進補

明天是24節氣中的「白露」，為秋季典型節氣之一，從白露開始，溫差變化劇烈，清晨時戶外地面及植物葉片上容易形成水珠。中醫師...

用愛守護記憶！醫師宋思權書寫失智22守則 網熱傳「看完眼眶濕了」

隨著台灣邁入高齡化社會，失智症患者逐年增加，如何以溫柔與尊嚴陪伴長輩，成為醫療與家庭照護的重要課題。嘉義市知名神經內科醫...

台鐵漲價花蓮中秋返鄉專車價格不變 10日開放訂票

花蓮縣中秋返鄉專車將於10日起開放訂票，來回共兩列次，雖然台鐵票價已調漲，專車乘車費不變，維持全票200元，設籍花蓮、身...

北捷為了App猛發免費飲料、還送玫瑰花 民眾：到底有多缺會員

台北捷運公司近期在人潮眾多的捷運站招募會員，只要加入「台北捷運Go」App會員就能免費拿手搖飲，有人認為誘因不大，倒不如...

最高罰15000元！出國返台別帶1伴手禮 防檢署曝規定

出國旅遊若要購買伴手禮，務必注意相關規定。一名網友分享，近期在桃園機場看到檢疫犬巡邏時，突然停在一名旅客的行李旁，結果檢查後竟翻出一顆超大水蜜桃。動植物防疫檢疫署提醒，旅客不能攜帶新鮮水果入境，違者最高可罰1萬5000元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。