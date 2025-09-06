塔巴颱風將形成 粉專：明起水氣飄向台灣 2地午後大雷雨、風浪增強
今年第16號颱風「塔巴」即將形成。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，熱帶性低氣壓TD19目前位於南海中部，在太平洋高壓導引下，持續往西北移動，預計下周一上午登陸中國廣東的西部。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，準颱風「塔巴」對台灣沒有直接影響，但明天、下周一外圍些許水氣會飄向台灣，加上偏南風關係，南部、東部天氣稍微不穩定，北部、中部午後容易大雷雨，台灣西南海域風浪同時增強，多注意天氣變化。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
