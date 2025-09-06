海拔2575公尺享USB充電、乾溼分離 觀高山屋開出「百岳最貴住宿」

歷經兩年興建的觀高山屋，今年4月1日起試營運，獲得山友高度肯定。玉山國家公園管理處近日公布「觀高山屋使用規費收費標準」，將依使用者付費原則，規畫平日每人每宿800元、假日1200元，並廣邀各界提供意見。

觀高山屋位於八通關越嶺線西段14.6公里處，海拔2575公尺，是南二段線、馬博橫斷線、八通關越嶺線及八大秀線的重要宿營點。由於地處長程縱走路線樞紐，落成以來成為山友關注焦點。

玉管處指出，山屋興建與營運涉及興建成本（以30年攤提計算）、管理人力與行政業務支出，以及設施、生態廁所與步道維護等費用。經綜合成本分析後，訂出收費標準，以確保營運永續。

試營運五個月以來，獲得山友普遍好評。內部床位增設軟墊與隔板，提升睡眠舒適度與隱蔽性；乾溼分離設計讓空間保持整潔；同時提供USB等充電設備，走廊掛設登山路線地圖，管理人員也積極提供登山資訊。玉管處並依據山友意見持續改善，增設生態廁所燈具、室外洗手台、階梯反光條、換鞋區座椅，甚至加強迷途搜尋與救援能力，讓山友有更佳體驗。

「百岳山屋維護不易，使用者付費很合理。」有山友對收費方案表示支持，並建議其他山屋也應比照辦理。也有人提出應設置露營區，以分散住宿需求。

玉管處表示，觀高坪一帶生態資源豐富，黑熊、野山羊、山羌、水鹿等野生動物均有活動紀錄。從選址、興建到試營運階段，都確認當地生態環境敏感。目前山屋提供28個床位，未來將逐步增加至42床，已可滿足三條長程縱走及八大秀沿線其他山屋的承接需求。若未來確有需求，且不影響環境生態，才會研議在適當地點設置營位。

玉管處強調，觀高山屋不僅是登山者的休憩據點，更肩負守護山林的責任。呼籲山友共同維護這座新建山屋與八通關越嶺西段步道，讓自然環境能世代延續，也讓山屋服務長久永續。 觀高山屋今年4月試營運，交誼廳寬敞舒適還有充電設施。圖／玉管處提供 觀高山屋今年4月試營運，環境和服務品質受山友高度肯定。圖／玉管處提供

