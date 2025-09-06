快訊

看獸醫超不爽！神射手貓「背包開腿噴射黃水柱」 醫護看傻：本喵睡的地方不能髒

不再噤聲！金曲歌手心疼江祖平遭下藥性侵 力挺聲援：這就是犯罪

海拔2575公尺享USB充電、乾溼分離 觀高山屋開出「百岳最貴住宿」

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
觀高山屋今年4月試營運，寢室還設置隔板，減少山友相互干擾。圖／玉管處提供
觀高山屋今年4月試營運，寢室還設置隔板，減少山友相互干擾。圖／玉管處提供

歷經兩年興建的觀高山屋，今年4月1日起試營運，獲得山友高度肯定。玉山國家公園管理處近日公布「觀高山屋使用規費收費標準」，將依使用者付費原則，規畫平日每人每宿800元、假日1200元，並廣邀各界提供意見。

觀高山屋位於八通關越嶺線西段14.6公里處，海拔2575公尺，是南二段線、馬博橫斷線、八通關越嶺線及八大秀線的重要宿營點。由於地處長程縱走路線樞紐，落成以來成為山友關注焦點。

玉管處指出，山屋興建與營運涉及興建成本（以30年攤提計算）、管理人力與行政業務支出，以及設施、生態廁所與步道維護等費用。經綜合成本分析後，訂出收費標準，以確保營運永續。

試營運五個月以來，獲得山友普遍好評。內部床位增設軟墊與隔板，提升睡眠舒適度與隱蔽性；乾溼分離設計讓空間保持整潔；同時提供USB等充電設備，走廊掛設登山路線地圖，管理人員也積極提供登山資訊。玉管處並依據山友意見持續改善，增設生態廁所燈具、室外洗手台、階梯反光條、換鞋區座椅，甚至加強迷途搜尋與救援能力，讓山友有更佳體驗。

「百岳山屋維護不易，使用者付費很合理。」有山友對收費方案表示支持，並建議其他山屋也應比照辦理。也有人提出應設置露營區，以分散住宿需求。

玉管處表示，觀高坪一帶生態資源豐富，黑熊、野山羊、山羌、水鹿等野生動物均有活動紀錄。從選址、興建到試營運階段，都確認當地生態環境敏感。目前山屋提供28個床位，未來將逐步增加至42床，已可滿足三條長程縱走及八大秀沿線其他山屋的承接需求。若未來確有需求，且不影響環境生態，才會研議在適當地點設置營位。

玉管處強調，觀高山屋不僅是登山者的休憩據點，更肩負守護山林的責任。呼籲山友共同維護這座新建山屋與八通關越嶺西段步道，讓自然環境能世代延續，也讓山屋服務長久永續。

觀高山屋今年4月試營運，交誼廳寬敞舒適還有充電設施。圖／玉管處提供
觀高山屋今年4月試營運，交誼廳寬敞舒適還有充電設施。圖／玉管處提供
觀高山屋今年4月試營運，環境和服務品質受山友高度肯定。圖／玉管處提供
觀高山屋今年4月試營運，環境和服務品質受山友高度肯定。圖／玉管處提供

山友 玉山國家公園

延伸閱讀

金門限定中秋博餅邁入20年 8日八大系列活動熱鬧登場

玉山主群峰線亂丟垃圾 玉管處推「大淨山」帶1公斤下山可兌獎

台中男染八大理K人妻鬧出人命 綠帽夫提告 他反控「仙人跳」得賠

提案國家公園禁光電惹議　藍委：山屋氣象站不受影響

相關新聞

桃園蘆竹38.7度極端高溫 氣象署曝西半部酷熱關鍵原因

各地天氣高溫炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，今天白天台北市、新北市、桃園市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；台南市為...

明天節氣「白露」溫差變大 中醫師：高血壓民眾不可盲目進補

明天是24節氣中的「白露」，為秋季典型節氣之一，從白露開始，溫差變化劇烈，清晨時戶外地面及植物葉片上容易形成水珠。中醫師...

用愛守護記憶！醫師宋思權書寫失智22守則 網熱傳「看完眼眶濕了」

隨著台灣邁入高齡化社會，失智症患者逐年增加，如何以溫柔與尊嚴陪伴長輩，成為醫療與家庭照護的重要課題。嘉義市知名神經內科醫...

台鐵漲價花蓮中秋返鄉專車價格不變 10日開放訂票

花蓮縣中秋返鄉專車將於10日起開放訂票，來回共兩列次，雖然台鐵票價已調漲，專車乘車費不變，維持全票200元，設籍花蓮、身...

北捷為了App猛發免費飲料、還送玫瑰花 民眾：到底有多缺會員

台北捷運公司近期在人潮眾多的捷運站招募會員，只要加入「台北捷運Go」App會員就能免費拿手搖飲，有人認為誘因不大，倒不如...

最高罰15000元！出國返台別帶1伴手禮 防檢署曝規定

出國旅遊若要購買伴手禮，務必注意相關規定。一名網友分享，近期在桃園機場看到檢疫犬巡邏時，突然停在一名旅客的行李旁，結果檢查後竟翻出一顆超大水蜜桃。動植物防疫檢疫署提醒，旅客不能攜帶新鮮水果入境，違者最高可罰1萬5000元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。