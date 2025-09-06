藍染禮服展現客家精神 台工藝師奪韓國競賽特獎
來自台中太平頭汴坑的太平藍工藝師趙敏，以天然染色布料創作「海潮之上」禮服，5日在韓國天然染色文化商品競賽中勇奪特選獎，作品在韓國展出。
第20屆韓國天然染色文化商品競賽5日舉行頒獎典禮，從台灣、韓國、香港、日本等多國創作者中脫穎而出的趙敏也親赴現場領獎。
趙敏表示，很榮幸能獲得這次競賽肯定，感謝家人與太平藍團隊的努力。她說明，這次參賽作品使用的布料是經過高齡工藝師付出大量時間與努力，一次次手工染制讓顏色更均勻，這樣的精神也呼應作品設計理念。
這次作品是趙敏透過多年在太平頭汴坑客庄生活的體驗為靈感創作，她將太平頭汴坑的藍白雲彩呈現於腰身兩側，立領與魚尾裙造型象徵客家婦女的尊嚴與力量，淡藍色褶皺反車的工藝表達客家人突破重重困境的意志，並透過藍染不同深淺層次與多樣技法，細膩呈現客庄女性在生活中的多元情感。
趙敏說，希望透過不同設計角度詮釋台灣的客家藍染之美，也藉此機會讓更多人瞭解這項傳統工藝。韓國天然染色博物館館長任景烈也表示，這次參賽作品都相當優秀，希望能更進一步推廣天然染色文化商品的應用。
此次得獎的所有作品從5日至30日於韓國天然染色博物館展出，韓國民眾及各國遊客都有機會一睹來自台灣客家庄的「海潮之上」。
