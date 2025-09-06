國光客運8國道路線9月8日停駛 末班車標語致謝贈禮

快訊

中央社／ 台北6日電
國光客運8條南部國道客運路線自8日凌晨0時起停駛，由統聯客運接駛。國光客運6日說，7日末班車車頭路線顯示器將標示紀念感謝詞，當日末兩班車也會發送小禮物。（國光客運提供）中央社
國光客運8條南部國道客運路線自9月8日凌晨0時起停駛，由統聯客運接駛。國光客運今天說，明天末班車車頭路線顯示器將標示紀念感謝詞，當日末兩班車也會發送小禮物。

近年來高鐵及台鐵陸續增班，加上民眾乘車習慣改變，且客運駕駛嚴重缺工，也讓客運業經營備受挑戰，國光客運日前申請停駛14條長期虧損路線。

其中，高雄、墾丁等6條路線8月31日起改由高雄客運及屏東客運接駛，至於另8條路線1838台北-高雄、1837台北-台南、1872台中-高雄、1836台北-新營、1839台北-屏東、1873台中-屏東、1871台中-台南及1862桃園-高雄，9月8日起將由統聯客運接駛。

國光客運發布新聞稿表示，1836台北－新營等8條國道客運路線自9月8日凌晨0時起停止發班營運，除了公告末班車時間，也預告將安排溫馨的懷念活動。

國光客運指出，明天末班車的車頭路線顯示器，將特別標示紀念感謝詞，讓民眾可拍照留念，而當日的末兩班車也會發送小禮物，以感謝乘客長久以來支持，讓搭車的乘客能有圓滿的回憶。

國光客運表示，感謝這8條路線上的駕駛長及所有服務的員工，在經營困難當下能堅守到最後一刻，並提醒民眾能把握搭乘國光南高屏國道路線的最後機會，相關路線可於國光LINE官方聊天室訂票。

國光客運表示，未來也會在其他路線繼續服務民眾，而在9月8日至25日期間，另20條國道路線每週一中午12時30分至週五12時29分，將提供教師、學生及軍警半價優惠。

根據交通部公路局資料顯示，自9月8日起不含代駛路線，原先路線數最多的國光客運在少了8條南部國道路線後，將與統聯客運同為48條路線。

