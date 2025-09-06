快訊

異位性皮膚炎擾人 專家：控制體重、好好睡覺很重要

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
每天的保濕、控制體重、好好睡覺、減壓、避開誘發因子，加上醫師利用生物標誌物幫忙預測,讓異位性皮膚炎不再那麼不可控制。示意圖。本報資料照片
每天的保濕、控制體重、好好睡覺、減壓、避開誘發因子，加上醫師利用生物標誌物幫忙預測，讓異位性皮膚炎不再那麼不可控制。示意圖。本報資料照片

異位性皮膚炎是不是一輩子都不會好？怎麼擦藥好了，過一陣子又復發？」這不只是皮膚紅癢的問題，而是每天生活都被影響。台北榮民總醫院婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘於臉書表示，每天的保濕、控制體重、好好睡覺、減壓、避開誘發因子，加上醫師利用生物標誌物幫忙預測，這些小小的努力累積起來，能讓異位性皮膚炎不再那麼不可控制。

張家銘說，異位性皮膚炎的背後，是一張由基因、免疫、神經和微生物交織而成的複雜網絡。像常見的絲聚蛋白或緊密連結蛋白，這些基因如果有缺陷，就會讓皮膚屏障脆弱，水分留不住，過敏原和細菌就趁機跑進來。

他說，當這些刺激進入，免疫系統就會過度反應。病人一抓再抓，反而把皮膚抓破，形成「搔癢 - 搔抓」的惡性循環。另外，金黃色葡萄球菌會在皮膚過度繁殖，分泌毒素，把發炎的火燒得更旺。

張家銘說，異位性皮膚炎很難單靠一種方式治療，基因可能讓皮膚先天比較脆弱，但後天的生活可以補強。每天擦保濕乳液、洗澡水不要太熱、避免刺激性強烈的肥皂，流汗後快點沖洗，這些小動作就是在幫皮膚築一道防護牆。有病人回饋說每天乖乖擦乳液，結果皮膚真的穩定很多，這就是最簡單卻最有效的證明。

張家銘說，研究發現，肥胖會讓身體分泌瘦素，刺激免疫系統，把發炎火力開到最大。體重過重的人，連藥效都會打折扣。很多人覺得減重只是為了好看，但對異位性皮膚炎患者來說，體重控制就是治療的一部分。規律運動、均衡飲食，不只保護心臟，也能讓皮膚乖一點。

而壓力和睡眠，往往是異位性皮膚炎中最容易被忽略，卻最關鍵的因素。張家銘表示，長期處於高壓狀態或睡眠不足，會讓皮膚屏障功能變差，發炎反應更容易被放大。

研究已經證實，壓力會直接影響免疫系統，讓皮膚更脆弱，而缺乏睡眠則會加重搔癢感。兩者交互作用下，容易形成惡性循環。他說，這代表異位性皮膚炎的治療不只是藥物問題，更需要同時兼顧情緒和生活品質。透過規律的深呼吸、散步、聽音樂，或是與朋友傾訴，都能幫助身心放鬆。這些方式能間接減輕免疫系統的壓力，讓皮膚狀況更穩定。

至於空氣汙染、塵蟎、花粉，甚至牛奶、蛋、小麥，都可能是引爆點。張家銘說，有的人一到冬天病情特別嚴重，有的人只要吃到某些食物就馬上癢。他通常會建議，慢慢觀察，找出真正的誘發因子再去避免。居家保持乾爽，減少黴菌，也是頭頸型異位性皮膚炎患者特別需要注意的。

張家銘表示，現在血液中的免疫球蛋白E（IgE）、胸腺活化調節趨化因子（TARC／CCL17）、乳酸脫氫酶（LDH）、嗜酸性球數量，甚至皮膚角質層的神經醯胺，都能幫助預測病情。如果這些數值開始異常，就代表可能要復發了。不用等到整片皮膚都爆紅才來救火。

張家銘提醒，基因會影響體質，但生活方式才是控制病程的方向盤。每天的保濕、控制體重、好好睡覺、減壓、避開誘發因子，加上醫師利用生物標誌物幫忙預測，讓異位性皮膚炎不再那麼不可控制。

