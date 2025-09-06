塔巴颱風將生成！明天「白露」水氣到 台中以北恐短延時豪雨

今天西半部高溫炎熱，中央氣象署氣象預報中心預報員曾昭誠表示，有36度甚至37度左右極端高溫發生。明天、下周一南方雲系北移，這兩天的天氣最不穩定，午後雷陣雨範圍比較大，在台中以北、中部山區會有短延時豪雨發生的機會。明天開始，彰化到嘉義、花蓮沿海要留意年度大潮的情形。

今天台灣的天氣跟昨天相比，水氣有慢慢增多，曾昭誠表示，台灣南方有一個比較大的低壓帶在發展，熱帶性低氣壓今天凌晨2時在菲律賓西方海面生成了，預計這個熱帶低壓在未來24小時內有機會生成為輕度颱風塔巴，它未來往港澳地區移動，對台灣天氣沒有直接影響，但是它周圍水氣可能明後兩天移動到台灣附近，所以台灣明後兩天整體降雨和水氣狀況是比較多的情形。

曾昭誠表示，台灣西南方海面，也就是菲律賓西方海面，有熱帶低壓正在發展，未來一段時間會朝向廣西、港澳前進，所以台灣暫時不會受到它的主體的影響。但是從南海到菲律賓東方海面，是一個比較大的低壓帶，菲東海面附近水氣可能明天開始往台灣方向移動，所以明後兩天台灣附近水氣比較多，帶來的迎風面降雨或午後雷陣雨，明天和下周一都會是比較旺盛的情形。

今天天氣，曾昭誠表示，主要還是高溫顯著，台灣吹偏東南風，所以受到背風面影響，整個西半部地區都是高溫炎熱的天氣，特別是在雙北地區、桃園，還有整個中南部近山區，有36度左右高溫，甚至更高的溫度發生。西半部大部分都是34至37度，東半部32至33度左右。

明天是24節氣的「白露」，曾昭誠表示，今天吹東南風環境，明天開始風向慢慢轉為偏南風，也就是南方水氣明天開始慢慢有機會帶到台灣附近，所以明天、下周一台灣附近水氣相對比較多，降雨會比較明顯。下周二至下周五，台灣東方的太平洋高壓會逐漸增強，伸展到台灣附近，所以這段時間環境水氣慢慢減少，降雨慢慢趨緩。

降雨趨勢，曾昭誠表示，今天水氣稍稍增多，東南部、南部地區，尤其恆春半島，一整天不定時短暫陣雨發生，其他地方像是中部山區、南部平地可能午後有降雨發生。

曾昭誠表示，明天、下周一南方雲系北移，所以這兩天會是未來1周降雨最多的時間點，特別是在明天台中以北、中部山區午後雷陣雨特別明顯，會有短延時豪雨發生機會，留意劇烈降雨發生。至於花東、恆春半島，明天依然一整天有短暫陣雨或雷雨發生機會。下周一持續受到南方雲系影響，午後各地都還是有較大雨勢發生。

下周二過後，曾昭誠表示，到下周五南方雲系影響結束，太平洋高壓開始增強，所以台灣整體雨勢有所減弱，但各地仍要留意午後雷陣雨可能發生。

明天開始年度大潮再度發生，曾昭誠表示，明天起至下周四彰化到嘉義沿海，以及花蓮沿海，漲潮期間可能滿潮水位比平常再高一些些，沿海低窪地區可能會有海水倒灌、局部積淹水。 降雨趨勢。圖／中央氣象署提供 今天天氣。圖／中央氣象署提供

