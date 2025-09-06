快訊

腳麻冰冷以為年紀大？部桃醫護：周邊動脈心血管警訊

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
周邊動脈疾病雖常被忽略，但透過檢查可以提早揪出隱藏的血管問題。圖／衛福部桃園醫院提供
周邊動脈疾病雖常被忽略，但透過檢查可以提早揪出隱藏的血管問題。圖／衛福部桃園醫院提供

65歲的林女近來常腳麻、冰冷，甚至走一小段路就覺得小腿痠痛、抽筋，原以為只是年紀大、血液循環不好，或單純肌肉疲勞，沒想到就醫檢查後醫師診斷為周邊動脈疾病，而且提醒她這些看似小毛病，其實可能是心血管疾病的早期警訊。

衛福部桃園醫院心臟內科醫師蕭擎宇指出，心臟內科不僅關注心臟功能，周邊血管的健康同樣重要。周邊動脈疾病（Peripheral Artery Disease，PAD）指的是除了心臟和腦部之外的動脈出現狹窄或阻塞，與冠狀動脈疾病的病因一致，主要來自血管內皮受損，膽固醇與脂肪堆積，進而造成動脈粥狀硬化。

蕭擎宇形容，心臟就像發電廠，血液是能源，要送往全身各地，一旦動脈出現阻塞，就像道路被卡住，末端的組織無法獲得足夠能量，功能自然受影響。因此，腳麻、腳冷或行走困難，其實是全身血管健康的「預警燈」，有時更是心肌梗塞或腦中風的前奏。

部桃心導管室護理師鄧芳俞進一步提醒，抽菸者、糖尿病患者、高血壓或高血脂患者，以及年過50歲族群，都是周邊動脈疾病的高風險群。如果已經出現間歇性跛行像走路一段距離後小腿就痠痛、休息會緩解，腳部長期冰冷、傷口久不癒合或腳趾發黑，務必立即就醫，避免延誤治療。

蕭擎宇說明，周邊動脈疾病雖常被忽略，但透過檢查可以提早揪出隱藏的血管問題，醫師能根據檢查結果，提供生活型態調整與藥物治療的建議，協助患者降低心肌梗塞與腦中風風險。民眾別再忽視身體發出的細微訊號，守護心臟健康，就要先從關心腳開始，讓雙腳成為心血管健康的最佳觀察站。

林姓婦人也因及早就醫，及時發現血管阻塞問題，已接受進一步治療，目前恢復良好。蕭擎宇呼籲，若出現類似症狀，切勿自行忽略或誤認為單純退化，唯有早一步檢查，才能搶先為健康築起最堅固的防線。

