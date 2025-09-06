明天節氣「白露」溫差變大 中醫師：高血壓民眾不可盲目進補

明天是24節氣中的「白露」，為秋季典型節氣之一，從白露開始，溫差變化劇烈，清晨時戶外地面及植物葉片上容易形成水珠。中醫師李崇銘說，白露為時令交替期間，逼須留意「護心」，血管也會熱脹冷縮，因此需多加留意高血壓情況，中醫將高血壓歸因於「肝陽上亢」或「陰虛陽亢」導致，飲食上建議不可盲目進補，要結合自身體質，以「清補」較合適。

李崇銘表示，白露正值時令交替，日夜溫差大，身體也隨著外在環境溫度，不斷調整及適應，冬季人體的平均收縮壓比夏季高12毫米汞柱，平均舒張壓比夏季高6毫米汞柱，且氣溫每下降攝氏1度，收縮壓上升1.3毫米汞柱，舒張壓上升0.6毫米汞柱。同時，冬季的血壓波動也明顯大於夏季；血管也有「熱脹冷縮」特性，血壓會隨氣溫、晝夜及情緒等因素波的，通常冬季血壓較高，波動較大。

血壓波動也與室外溫度相關。李崇銘表示，當室外溫度較低時，人體交感神經系統興奮，分泌兒茶酚胺類物質以抵禦寒冷的環境，而這種物質同時具有加快心率及收縮外周血管的作用，從而導致血壓升高。尤其是老年人，血壓的變化更明顯高過年輕人。因此，若家中有長者或高血壓患者時，更應該注意在天氣冷時，定時量血壓、確保血壓的狀況是不可忽略的。

隨氣候變涼，不少民眾選擇開始進補。李崇銘提醒，高血壓或心血管疾病族群，日常生活飲食須注意保持清淡，不可攝取過多含鹽分或脂肪太高的食物，也建議不可飲酒，並需要注意避免三餐「過飽」，且需防止過度興奮與疲勞，尤其白露節氣溫差較大，若盲目比照一般民眾以薑母鴨、燒酒雞等食物進補，原先是為了滋養身體，反而可能導致身體愈來愈差。

李崇銘建議，高血壓民眾進補「以清補為宜」，可選擇富有營養又可降低血壓的食物，如含有不飽和脂肪的魚肉，富含omega-3且低重金屬魚類，如鯖魚、秋刀魚、柳葉魚、鮭魚、圓鱈等，或多吃具降血脂、降血壓功效的食物，如大豆、海帶、青椒、山楂等，千萬不要比照一般民眾進補模式，否則大魚大肉、高鹽高油，反讓健康陷入危機。

另，李崇銘說，為改變高血壓，民眾應多運動、幫助代謝多餘脂肪並降低血壓，可選擇快走、游泳等運動，但需要避免在極寒或極冷的天氣下運動，以免對血壓造成不良影響，此外，也建議民眾應戒菸、戒酒，降低血壓升高風險。保持愉悅心情也是維持血壓的關鍵，憤怒、焦慮等情緒波動，都會導致血壓升高，建議多參與社交活動，減緩負面情緒及焦慮感。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

