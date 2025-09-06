快訊

台鐵漲價花蓮中秋返鄉專車價格不變 10日開放訂票

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣政府推出中秋返鄉專車，將於10起開放訂票。示意圖／本報資料照片

花蓮縣中秋返鄉專車將於10日起開放訂票，來回共兩列次，雖然台鐵票價已調漲，專車乘車費不變，維持全票200元，設籍花蓮、身分證字號U開頭及在花蓮工作者本人、配偶、直系血親都可訂票。

今年中秋節為10月6日，是3天連假。花蓮縣返鄉專車將於10月3日晚間7時35分從台北站發車直達花蓮、10月6日下午1時41分花蓮站發車直達台北。9月10日中午12時至下午4時開放訂票，可上花蓮縣政府全球資訊網－熱門連結－114年中秋節返鄉專車訂票網頁訂票。

縣府民政處表示，專車為普悠瑪號，每列共372個座位，10月3日晚間抵達花蓮站後，可憑車票轉乘開往玉里站的區間接駁車，10月6日中午12時19分在玉里站也有接駁車到花蓮，方便民眾搭乘北返列車，透過專車服務，讓在外地的鄉親能夠輕鬆返鄉團聚，減少自行開車、塞車的困擾。

花蓮返鄉專車訂票完成後，可於9月14日在台北車站，或者9月15日在花蓮縣政府領票，逾時視同放棄，釋出為候補車票。專車為實名制，限本人搭乘，取票及乘車時必須出示身分證明文件，每張收費200元，購票辦理後不退費。

台鐵 身分證 中秋節 花蓮縣政府

