聽新聞
0:00 / 0:00
台鐵漲價花蓮中秋返鄉專車價格不變 10日開放訂票
花蓮縣中秋返鄉專車將於10日起開放訂票，來回共兩列次，雖然台鐵票價已調漲，專車乘車費不變，維持全票200元，設籍花蓮、身分證字號U開頭及在花蓮工作者本人、配偶、直系血親都可訂票。
今年中秋節為10月6日，是3天連假。花蓮縣返鄉專車將於10月3日晚間7時35分從台北站發車直達花蓮、10月6日下午1時41分花蓮站發車直達台北。9月10日中午12時至下午4時開放訂票，可上花蓮縣政府全球資訊網－熱門連結－114年中秋節返鄉專車訂票網頁訂票。
縣府民政處表示，專車為普悠瑪號，每列共372個座位，10月3日晚間抵達花蓮站後，可憑車票轉乘開往玉里站的區間接駁車，10月6日中午12時19分在玉里站也有接駁車到花蓮，方便民眾搭乘北返列車，透過專車服務，讓在外地的鄉親能夠輕鬆返鄉團聚，減少自行開車、塞車的困擾。
花蓮返鄉專車訂票完成後，可於9月14日在台北車站，或者9月15日在花蓮縣政府領票，逾時視同放棄，釋出為候補車票。專車為實名制，限本人搭乘，取票及乘車時必須出示身分證明文件，每張收費200元，購票辦理後不退費。
農曆七月特輯
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言