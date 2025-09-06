快訊

準「塔巴」颱風將生成！明起低壓帶北抬 午後雷雨更旺盛

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
熱帶性低氣壓TD19號，未來24小時內有機會成為今年第16號颱風塔巴，路徑則趨向中國廣東一帶。圖／取自中央氣象署網站
熱帶性低氣壓TD19號，未來24小時內有機會成為今年第16號颱風塔巴，路徑則趨向中國廣東一帶。圖／取自中央氣象署網站

今年第16號颱風塔巴最快今天生成，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，位於南海的熱帶擾動，已經形成熱帶低壓，預計未來24小時內有機會成為今年第16號颱風塔巴，路徑則趨向中國廣東一帶。

「觀氣象看天氣」表示，稍微要留意的是，預計明天至下周一整個低壓帶北抬，南方會有水氣移入，台灣各地午後雷雨也會變得比較旺盛。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

