最高罰15000元！出國返台別帶1伴手禮 防檢署曝規定
出國旅遊若要購買伴手禮，務必注意相關規定。一名網友分享，近期在桃園機場看到檢疫犬巡邏時，突然停在一名旅客的行李旁，結果檢查後竟翻出一顆超大水蜜桃。動植物防疫檢疫署提醒，旅客不能攜帶新鮮水果入境，違者最高可罰1萬5000元。
這名網友在社群平台「Threads」表示，近期每次出國回台，都會看到檢疫犬出動，先前遇到的是米格魯，這次則是黑色拉布拉多。她回憶，當時檢疫犬突然在一名旅客的大行李箱旁坐下，隨即被帶去檢查，當場真的翻出一顆超大水蜜桃。
這名網友進一步說明，上次米格魯曾對一名旅客的手提袋有反應，雖然最後沒搜出水果，但那名旅客坦言袋子曾裝過麝香葡萄，讓她驚呼「這些檢疫犬的鼻子真的超靈，大家千萬不要心存僥倖」。
貼文一出後，不少網友都分享自身經驗，紛紛表示「有一次把吃剩的蘋果核裝進塑膠袋打結，隨手放進包包忘記丟，也是被狗狗聞到」、「之前家人不小心把小顆橘子放在包包，也是被翻出來」、「以前也被抓過一次，但我只是塑膠袋而已，連裝過水果的塑膠袋都聞的出來」、「我是後背包曾經裝過蘋果被他看上」。
對此，動植物防疫檢疫署提醒，新鮮水果不能帶回台灣，違者可處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。若有不確定是否能帶的產品，可至動植物檢疫櫃檯主動申報，即便產品無法攜帶入境，只要配合處理就不會受罰。
