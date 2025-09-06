快訊

最高罰15000元！出國返台別帶1伴手禮 防檢署曝規定

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期在桃園機場看到檢疫犬巡邏時，突然停在一名旅客的行李旁，結果檢查後竟翻出一顆超大水蜜桃。示意圖，記者李柏澔／攝影
一名網友分享，近期在桃園機場看到檢疫犬巡邏時，突然停在一名旅客的行李旁，結果檢查後竟翻出一顆超大水蜜桃。示意圖，記者李柏澔／攝影

出國旅遊若要購買伴手禮，務必注意相關規定。一名網友分享，近期在桃園機場看到檢疫犬巡邏時，突然停在一名旅客的行李旁，結果檢查後竟翻出一顆超大水蜜桃。動植物防疫檢疫署提醒，旅客不能攜帶新鮮水果入境，違者最高可罰1萬5000元。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期每次出國回台，都會看到檢疫犬出動，先前遇到的是米格魯，這次則是黑色拉布拉多。她回憶，當時檢疫犬突然在一名旅客的大行李箱旁坐下，隨即被帶去檢查，當場真的翻出一顆超大水蜜桃。

這名網友進一步說明，上次米格魯曾對一名旅客的手提袋有反應，雖然最後沒搜出水果，但那名旅客坦言袋子曾裝過麝香葡萄，讓她驚呼「這些檢疫犬的鼻子真的超靈，大家千萬不要心存僥倖」。

貼文一出後，不少網友都分享自身經驗，紛紛表示「有一次把吃剩的蘋果核裝進塑膠袋打結，隨手放進包包忘記丟，也是被狗狗聞到」、「之前家人不小心把小顆橘子放在包包，也是被翻出來」、「以前也被抓過一次，但我只是塑膠袋而已，連裝過水果的塑膠袋都聞的出來」、「我是後背包曾經裝過蘋果被他看上」。

對此，動植物防疫檢疫署提醒，新鮮水果不能帶回台灣，違者可處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。若有不確定是否能帶的產品，可至動植物檢疫櫃檯主動申報，即便產品無法攜帶入境，只要配合處理就不會受罰。

行李箱 伴手禮 桃園機場

相關新聞

明天節氣「白露」溫差變大 中醫師：高血壓民眾不可盲目進補

明天是24節氣中的「白露」，為秋季典型節氣之一，從白露開始，溫差變化劇烈，清晨時戶外地面及植物葉片上容易形成水珠。中醫師...

用愛守護記憶！醫師宋思權書寫失智22守則 網熱傳「看完眼眶濕了」

隨著台灣邁入高齡化社會，失智症患者逐年增加，如何以溫柔與尊嚴陪伴長輩，成為醫療與家庭照護的重要課題。嘉義市知名神經內科醫...

台鐵漲價花蓮中秋返鄉專車價格不變 10日開放訂票

花蓮縣中秋返鄉專車將於10日起開放訂票，來回共兩列次，雖然台鐵票價已調漲，專車乘車費不變，維持全票200元，設籍花蓮、身...

北捷為了App猛發免費飲料、還送玫瑰花 民眾：到底有多缺會員

台北捷運公司近期在人潮眾多的捷運站招募會員，只要加入「台北捷運Go」App會員就能免費拿手搖飲，有人認為誘因不大，倒不如...

超商公告「歡迎吹冷氣」彭啓明直呼感動 曝環境部推Cool Map

時序入秋，天氣依然酷熱，不少民眾逛7-11超商發現門口的公告，「天氣炎熱，若感身體不適，歡迎您入內吹冷氣休息」。環境部長...

