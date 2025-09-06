用愛守護記憶！醫師宋思權書寫失智22守則 網熱傳「看完眼眶濕了」

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市知名神經內科醫師宋思權（左）與恩師現年78歲的大林慈濟醫院失智症中心主任曹汶龍（右）攜手守護長者。記者魯永明／翻攝
隨著台灣邁入高齡化社會，失智症患者逐年增加，如何以溫柔與尊嚴陪伴長輩，成為醫療與家庭照護的重要課題。嘉義市知名神經內科醫師宋思權，在臉書分享1篇「假如有一天我得了失智症」，以22條動人「守則」寫給未來的自己，提醒親友以愛與耐心陪伴失智長輩。文章情感真摯，引發網友大量轉發與討論，許多人直呼「看完眼眶濕了」。

基督徒宋思權在文中寫道，「願那時候，我仍記得自己是有尊嚴、被愛的，是神手中的人。」他叮嚀家人，如果有一天自己真的失智，請用熟悉的稱呼喚他，不要用「你知道我是誰嗎？」造成困惑；若活在另一段時空，不必急著拉回現實；即使認不得親友，也不是不愛，只是腦海迷路了。

他也提醒，不要把失智者當小孩，即使失去語言能力，靈魂依舊成熟；讓他繼續喜歡的事物，例如小酌、聽有聲聖經，都能喚起回憶。即使情緒失控，也應耐心尋找不安的原因；

如果需要入住機構，請常來探望，即便忘了人臉，仍記得溫度與情感。

宋思權說，這篇文章原本只是想為自己做心理準備，並將同理心傳遞給更多家庭，沒想到獲得廣大迴響。他坦言，近年為了健康與家庭，調整門診時間、周休2日、停夜診，雖然收入減少，但換來更長遠穩健的行醫之路，「願神的愛與榮耀被看見。」

在失智症照護推廣上，宋思權的背後有位重要恩師，現年78歲的大林慈濟醫院失智症中心主任曹汶龍。曹醫師曾親手照護92歲失智母親直到生命結束善終，將對母親的思念化為助人行動，推動失智症田野調查與社區互助家庭，並以身教示範如何溫柔陪伴失智長輩。他的理念是，「你對他笑，他就對你笑，讓他活得尊嚴快樂。」

宋思權回憶，38年前，他還是實習醫師時初見曹汶龍，就被其溫文儒雅風度打動，決心投身神經科，並從恩師身上學到以人為本、視病猶親的人文精神。2014年，他以國川美妙基金會董事長身分，推動嘉市全社區老人AD8失智篩檢，並由衛生局列管追蹤，落實後續關懷。師徒一同守護失智患者，不僅在醫療專業細膩，更以溫暖陪伴、尊重尊嚴的信念，成為嘉義地區失智症照護的典範。他們的故事，讓更多人看見，愛與耐心才是照亮失智長路的最佳解方。

嘉義市知名神經內科醫師宋思權，在臉書分享1篇「假如有一天我得了失智症」，以22條動人「守則」寫給未來的自己，提醒親友以愛與耐心陪伴失智長輩。文章情感真摯，引發網友大量轉發與討論，許多人直呼「看完眼眶濕了」。圖／宋思權提供
嘉義市知名神經內科醫師宋思權，在臉書分享1篇「假如有一天我得了失智症」，以22條動人「守則」寫給未來的自己，提醒親友以愛與耐心陪伴失智長輩。文章情感真摯，引發網友大量轉發與討論，許多人直呼「看完眼眶濕了」。圖／宋思權提供

