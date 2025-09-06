不敢睡剛死過人的病床？醫師揭「正向思考」網大推：有就要感恩了

在大醫院住院看診，有部分民眾不想睡到上一位病人過世的床位，對此，奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金表示，每張病床救過的病人更多，直呼「有病床可以住院，已經比躺在急診等的人好了」。

陳志金在臉書表示，過去曾有家屬大鬧護理站，稱「「這床的病人昨天才過世，我不要住這張，我要換床！」，但若真的要特別找一張沒死過人的床，也是很為難醫療人員，因為醫院不會特別標記哪張病床有死過人。

陳志金認為，病人家屬其實可以換個方向思考，像是「怎麼不說這張病床也救過很多人」、「你沒聽過，最危險的地方就是最安全的地方嗎？才剛抓過，不會再抓第二個啦」、「地球上有哪個地方沒死過人？要不要搬去火星」。

陳志金進一步說明，病床要換人使用時，無論上一位是出院還是往生，醫護人員都會徹底清潔消毒，一般都不會告知前一位的狀況，建議不要主動詢問，免得自尋煩惱，呼籲病人及家屬「要往好處想，有病床可以住院，已經比躺在急診等的人好了！」，趕快把病治好，就可以出院回家躺自己的床，不是更好嗎？

貼文一出後，不少網友都表示「現在有病床真的就要感恩了，不要想太多」、「能健康走出病房是福，生病有床位就要偷笑了」、「人都會走到盡頭，不用在意這些小事」、「在醫院病逝不是就醫的初衷，大家都可能遇到，死亡也是每個人的終點站，以同理心對待往生者即可」、「正能量真的很重要耶！祝大家都平安」、「在大醫院有病床住，就感恩了，總比在急診處走廊，人來人往好」、「真的不能挑床，可以趕快把病治好，趕快出院，比較實在」。

