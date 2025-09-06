不敢睡剛死過人的病床？醫師揭「正向思考」網大推：有就要感恩了
在大醫院住院看診，有部分民眾不想睡到上一位病人過世的床位，對此，奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金表示，每張病床救過的病人更多，直呼「有病床可以住院，已經比躺在急診等的人好了」。
陳志金在臉書表示，過去曾有家屬大鬧護理站，稱「「這床的病人昨天才過世，我不要住這張，我要換床！」，但若真的要特別找一張沒死過人的床，也是很為難醫療人員，因為醫院不會特別標記哪張病床有死過人。
陳志金認為，病人家屬其實可以換個方向思考，像是「怎麼不說這張病床也救過很多人」、「你沒聽過，最危險的地方就是最安全的地方嗎？才剛抓過，不會再抓第二個啦」、「地球上有哪個地方沒死過人？要不要搬去火星」。
陳志金進一步說明，病床要換人使用時，無論上一位是出院還是往生，醫護人員都會徹底清潔消毒，一般都不會告知前一位的狀況，建議不要主動詢問，免得自尋煩惱，呼籲病人及家屬「要往好處想，有病床可以住院，已經比躺在急診等的人好了！」，趕快把病治好，就可以出院回家躺自己的床，不是更好嗎？
貼文一出後，不少網友都表示「現在有病床真的就要感恩了，不要想太多」、「能健康走出病房是福，生病有床位就要偷笑了」、「人都會走到盡頭，不用在意這些小事」、「在醫院病逝不是就醫的初衷，大家都可能遇到，死亡也是每個人的終點站，以同理心對待往生者即可」、「正能量真的很重要耶！祝大家都平安」、「在大醫院有病床住，就感恩了，總比在急診處走廊，人來人往好」、「真的不能挑床，可以趕快把病治好，趕快出院，比較實在」。
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言