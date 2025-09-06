不敢睡剛死過人的病床？醫師揭「正向思考」網大推：有就要感恩了

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
在大醫院住院看診，不少民眾不想睡到上一位病人過世的床位。示意圖，本報系資料照片
在大醫院住院看診，有部分民眾不想睡到上一位病人過世的床位，對此，奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金表示，每張病床救過的病人更多，直呼「有病床可以住院，已經比躺在急診等的人好了」。

陳志金在臉書表示，過去曾有家屬大鬧護理站，稱「「這床的病人昨天才過世，我不要住這張，我要換床！」，但若真的要特別找一張沒死過人的床，也是很為難醫療人員，因為醫院不會特別標記哪張病床有死過人。

陳志金認為，病人家屬其實可以換個方向思考，像是「怎麼不說這張病床也救過很多人」、「你沒聽過，最危險的地方就是最安全的地方嗎？才剛抓過，不會再抓第二個啦」、「地球上有哪個地方沒死過人？要不要搬去火星」。

陳志金進一步說明，病床要換人使用時，無論上一位是出院還是往生，醫護人員都會徹底清潔消毒，一般都不會告知前一位的狀況，建議不要主動詢問，免得自尋煩惱，呼籲病人及家屬「要往好處想，有病床可以住院，已經比躺在急診等的人好了！」，趕快把病治好，就可以出院回家躺自己的床，不是更好嗎？

貼文一出後，不少網友都表示「現在有病床真的就要感恩了，不要想太多」、「能健康走出病房是福，生病有床位就要偷笑了」、「人都會走到盡頭，不用在意這些小事」、「在醫院病逝不是就醫的初衷，大家都可能遇到，死亡也是每個人的終點站，以同理心對待往生者即可」、「正能量真的很重要耶！祝大家都平安」、「在大醫院有病床住，就感恩了，總比在急診處走廊，人來人往好」、「真的不能挑床，可以趕快把病治好，趕快出院，比較實在」。

醫師 死亡 陳志金 往生者 醫護人員

用愛守護記憶！醫師宋思權書寫失智22守則 網熱傳「看完眼眶濕了」

隨著台灣邁入高齡化社會，失智症患者逐年增加，如何以溫柔與尊嚴陪伴長輩，成為醫療與家庭照護的重要課題。嘉義市知名神經內科醫...

超商公告「歡迎吹冷氣」彭啓明直呼感動 曝環境部推Cool Map

時序入秋，天氣依然酷熱，不少民眾逛7-11超商發現門口的公告，「天氣炎熱，若感身體不適，歡迎您入內吹冷氣休息」。環境部長...

準「塔巴」颱風將生成！明起低壓帶北抬 午後雷雨更旺盛

今年第16號颱風塔巴最快今天生成，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，位於南海的熱帶擾動，已經形成熱帶低壓，預計未來24小時內...

北捷為了App猛發免費飲料、還送玫瑰花 民眾：到底有多缺會員

台北捷運公司近期在人潮眾多的捷運站招募會員，只要加入「台北捷運Go」App會員就能免費拿手搖飲，有人認為誘因不大，倒不如...

運安會報告：楊梅休息站 道路設計釀車禍

國道一號楊梅休息站啟用後車禍不斷，今年初更發生電動車自撞分隔島事故，釀四死四傷，國家運輸安全調查委員會近日公布該起事故的...

人力流失 6醫療工會盼加薪

執業環境惡化、薪資不足，釀醫療人員出走危機。六大醫療工會昨天聯合聲明，行政院宣布軍公教明年不調薪，等同預告醫院基層人員明...

