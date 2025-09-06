快訊

北捷為了App猛發免費飲料、還送玫瑰花 民眾：到底有多缺會員

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
8月28日、29日加入「台北捷運Go」App的新會員可免費拿1朵玫瑰花。記者林佳彣／攝影
8月28日、29日加入「台北捷運Go」App的新會員可免費拿1朵玫瑰花。記者林佳彣／攝影

北捷運公司近期在人潮眾多的捷運站招募會員，只要加入「台北捷運Go」App會員就能免費拿手搖飲，有人認為誘因不大，倒不如送周末免費搭捷運，甚至直呼北捷到底多缺會員？北捷說，以商業合作行銷App多元服務，盼提升民眾搭捷運的黏著度。

北捷推廣「台北捷運Go」 App平台的多元服務功能，去年7月起以商業合作行銷模式，提供會員多樣化的生活消費優惠，提升旅客搭乘捷運的黏著度，更由合作廠商安排專人協助民眾註冊會員且提供優惠贈品。

最近活動送手搖飲、小餅乾，七夕還有花卉公司送玫瑰花，吸引許多人駐足參與。楊小姐說，「我不缺這些東西」，對她的誘因不大，發雞排還比較吸引人。平日搭捷運通勤的吳先生認為，倒不如送一個周末免費搭捷運，不只鼓勵民眾使用App，還不用多花飲料錢，原本假日要開車，一想到有免費可用，就會去搭捷運，兼具節能減碳。

林先生則說，之前就已加入會員，可以查詢悠遊卡的使用紀錄還不錯，但抽獎很難中獎，建議可多提供些優惠、折扣或乘車金，否則引誘民眾加入會員，後續又沒活動誘因，也就不太會用App。 

議員詹為元表示，今年上半年某個周末在捷運市府站遇過一次，送的飲料滿不錯，的確吸引他下載App、加入會員。畢竟要請民眾下載App是滿困難的事，如此行銷確實有助於增加會員數量；但他發現搭捷運獲得的獎勵機制不好用，App點數轉換相關店家的消費不友善，恐讓美意大打折扣，他肯定前端行銷，也盼強化後端點數機制。

北捷回應，合作行銷內容依廠商需求與性質規畫，贈品經費也由廠商負擔。會員推廣活動攤位多設在人潮集中、空間較寬敞的淡水站、中山站、國父紀念館站、市政府站等重點車站，依活動性質安排為期1至3個月或配合節慶舉辦1至3天的快閃活動。

北捷表示，民眾加入會員的意願非常踴躍，App會員數從去年7月60萬人，隨著各項活動陸續展開，迄今累積超過95萬。會員增加有利於北捷與洽談合作更多吸引力，各單位與商家願意提供的優惠將更多，民眾也能獲得生活小確幸，將是雙贏局面。

北捷說，民眾加入會員可參加1200自助設定期票抽好禮等專屬活動，也能不定期獲得香港迪士尼樂園等合作廠商提供的各式免費商品及優惠券，例如先前味全龍賽事門票、COLD STONE等優惠券活動時間一到就被搶光，近期還有「搭捷運 聽民歌」演唱會抽票活動。

台北捷運近期在人潮眾多的捷運站招募會員，只要加入「台北捷運Go」App會員就能免費拿手搖飲。圖／讀者提供
台北捷運近期在人潮眾多的捷運站招募會員,只要加入「台北捷運Go」App會員就能免費拿手搖飲。圖／讀者提供
北捷與台北花卉產銷公司推出「與你共捷 玫好時光」情人節系列活動，8月28日、29日送「台北捷運Go」App新會員1朵玫瑰花。圖／北捷提供
北捷與台北花卉產銷公司推出「與你共捷 玫好時光」情人節系列活動,8月28日、29日送「台北捷運Go」App新會員1朵玫瑰花。圖／北捷提供

北捷為了App猛發免費飲料、還送玫瑰花 民眾：到底有多缺會員

台北捷運公司近期在人潮眾多的捷運站招募會員，只要加入「台北捷運Go」App會員就能免費拿手搖飲，有人認為誘因不大，倒不如...

