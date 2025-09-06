快訊

超商公告「歡迎吹冷氣」彭啓明直呼感動 曝環境部推Cool Map

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
超商龍頭7-11貼出告示，「天氣炎熱，若感身體不適，歡迎您入內吹冷氣休息」。圖／取自彭啓明臉書
超商龍頭7-11貼出告示，「天氣炎熱，若感身體不適，歡迎您入內吹冷氣休息」。圖／取自彭啓明臉書

時序入秋，天氣依然酷熱，不少民眾逛7-11超商發現門口的公告，「天氣炎熱，若感身體不適，歡迎您入內吹冷氣休息」。環境部長彭啓明也直呼感動，他表示，謝謝響應環境部的企業們，今年只是試辦，反應非常好，「我們會逐步推廣到各個縣市，也非常感謝各地的環保局一起合作」。

彭啓明在臉書表示，雖然很努力要減碳，但暖化升溫的趨勢非常難能立即的減緩，每年的高溫都很有機會創新高，「我們一定要做些事」。

環境部發起試辦上線「抗高溫涼適地圖（Cool Map）」平台。彭啓明表示，首波彙整台北市、新北市、台南市共約1700個涼適點，建構即時查詢、全民共享的數位平台，未來將逐步擴大功能，為民眾提供更安全的抗高溫行動資訊。

彭啓明表示，「戶外遮蔭降溫設施」包含具有良好遮蔭，可阻隔日射之空間，例如有良好樹蔭的公園、密植喬木或有頂蓋的人行道，以及可移動或臨時性的遮棚或遮陽設施等，另外具有蒸發冷卻，可降低氣溫之空間，例如噴水池、戲水公園、噴霧降溫等，都是為了解決過去都市建設水泥化所造成缺乏遮蔭、材料蓄熱的問題，以實質改善戶外熱環境。

他說，「室內涼爽點」則是考量台灣為海島型濕熱氣候，空氣濕度較高，僅依賴戶外遮蔭涼適設施難以有效降低熱壓力，仍須結合配備冷氣、電風扇，才能在極端高溫期間提供更完整的防護。「室內涼爽點」涵蓋公有涼爽點（圖書館、博物館、運動中心、活動中心、市 / 鎮 / 區公所等公共設施或場館），以及合作涼爽點 ( 量販店、超商、超市、廟宇等場所 )，民眾可以在Cool Map上查詢每個涼爽點有提供哪些設施，例如是否提供休憩空間與座位、飲用水設施、廁所及無障礙設施等。

環境部發起試辦上線「抗高溫涼適地圖（Cool Map）」平台，首波彙整台北市、新北市、台南市共約1700個涼適點，建構即時查詢、全民共享的數位平台。圖／取自彭啓明臉書
環境部發起試辦上線「抗高溫涼適地圖（Cool Map）」平台，首波彙整台北市、新北市、台南市共約1700個涼適點，建構即時查詢、全民共享的數位平台。圖／取自彭啓明臉書

超商公告「歡迎吹冷氣」彭啓明直呼感動 曝環境部推Cool Map

