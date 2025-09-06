護理系大學生車禍脊髓受損 咬牙復健成脊髓損傷中心個管師

花蓮一名大學生曾洺哲畢業前半年返家途中遭迴轉車撞上，脊髓受損致雙腳無力，經過一年多醫療、復健，他從臥床、輪椅、助行器，如今可靠拐杖緩慢行走，還到慈濟脊髓損傷醫療重建中心擔任個管師，陪伴同樣經歷的病友撐過艱難時刻，他期待復健有成，重返校園完成學業。

24歲的曾洺哲昨分享說，原本就讀慈濟科大（現為慈濟大學）護理系，畢業前半年，去年1月底他實習結束騎機車回家路上，與一輛突然迴轉的汽車發生碰撞，送醫緊急開刀後仍雙腳無力，尤其左腳整個「軟趴趴」。

治療、復健過程漫長辛苦，醫療費用更龐大，他說，傷後前半年，連同開刀、住院就花上百萬元，還好有積蓄、保險支應。他努力復健，花半年擺脫輪椅改用助行器，現在已能拄拐杖緩慢行走，仍需每周5天到醫院復健，因有自費項目，每月需3到4萬元。

今年6月起他有個新身分，就是東區慈濟脊髓損傷醫療重建中心個案管理師，以自身經驗，幫助同樣脊髓受損的病友。曾洺哲說，目標是2年內好起來，希望明年2月重回校園，完成學業。

花蓮地檢署、犯罪被害人保護協會花蓮分會去年起與縣衛生局、3醫師公會及13鄉鎮市衛生所等單位成立「司法保護醫療關懷聯盟」，提供洺哲這樣的重傷受害者就醫費用減免優惠。

昨天再與花蓮慈濟、門諾兩大醫院簽約，拓展服務量能，高檢署檢察長也是犯保協會董事長張斗輝、法務部保護司長洪信旭、花蓮高分檢檢察長洪培根、花蓮地檢署檢察長陳佳秀、慈濟醫療法人執行長林俊龍、花蓮縣衛生局副局長鍾美珠等人都到場見證。

犯保花蓮分會主委徐正隆說，花蓮分會錄案、社工員評估符合資格的重傷被害人即核發「醫療關懷卡」，目前約30人，即日起到花蓮慈濟、門諾及原有的40多家合作衛生所、社區診所，本人持卡，不限科別可享掛號費及部分負擔減免，盼減輕醫療負擔。 曾洺哲（左）在大學畢業前半年遭逢車禍傷及脊髓，他努力復健，希望明年能重返校園完成學業。記者王燕華／攝影 曾洺哲在大學畢業前半年遭逢車禍傷及脊髓，他努力復健，如今也成為個管師，用自身經歷幫助病友。記者王燕華／攝影

商品推薦