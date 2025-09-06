快訊

江祖平開撕前男友！控對方下藥性侵　網美怒揭渣男行徑：87％都是騙局

紐時曝「川金會」前曾密令海豹部隊潛入北韓？川普回應了

中元普渡易犯4大忌！拜錯「招來一堆好兄弟」衰整年

護理系大學生車禍脊髓受損 咬牙復健成脊髓損傷中心個管師

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮地檢署、犯罪被害人保護協會花蓮分會昨與花蓮慈濟醫院、門諾醫院簽約，讓醫療關懷卡的服務擴大到大型醫院。記者王燕華／攝影
花蓮地檢署、犯罪被害人保護協會花蓮分會昨與花蓮慈濟醫院、門諾醫院簽約，讓醫療關懷卡的服務擴大到大型醫院。記者王燕華／攝影

花蓮一名大學生曾洺哲畢業前半年返家途中遭迴轉車撞上，脊髓受損致雙腳無力，經過一年多醫療、復健，他從臥床、輪椅、助行器，如今可靠拐杖緩慢行走，還到慈濟脊髓損傷醫療重建中心擔任個管師，陪伴同樣經歷的病友撐過艱難時刻，他期待復健有成，重返校園完成學業。

24歲的曾洺哲昨分享說，原本就讀慈濟科大（現為慈濟大學）護理系，畢業前半年，去年1月底他實習結束騎機車回家路上，與一輛突然迴轉的汽車發生碰撞，送醫緊急開刀後仍雙腳無力，尤其左腳整個「軟趴趴」。

治療、復健過程漫長辛苦，醫療費用更龐大，他說，傷後前半年，連同開刀、住院就花上百萬元，還好有積蓄、保險支應。他努力復健，花半年擺脫輪椅改用助行器，現在已能拄拐杖緩慢行走，仍需每周5天到醫院復健，因有自費項目，每月需3到4萬元。

今年6月起他有個新身分，就是東區慈濟脊髓損傷醫療重建中心個案管理師，以自身經驗，幫助同樣脊髓受損的病友。曾洺哲說，目標是2年內好起來，希望明年2月重回校園，完成學業。

花蓮地檢署、犯罪被害人保護協會花蓮分會去年起與縣衛生局、3醫師公會及13鄉鎮市衛生所等單位成立「司法保護醫療關懷聯盟」，提供洺哲這樣的重傷受害者就醫費用減免優惠。

昨天再與花蓮慈濟、門諾兩大醫院簽約，拓展服務量能，高檢署檢察長也是犯保協會董事長張斗輝、法務部保護司長洪信旭、花蓮高分檢檢察長洪培根、花蓮地檢署檢察長陳佳秀、慈濟醫療法人執行長林俊龍、花蓮縣衛生局副局長鍾美珠等人都到場見證。

犯保花蓮分會主委徐正隆說，花蓮分會錄案、社工員評估符合資格的重傷被害人即核發「醫療關懷卡」，目前約30人，即日起到花蓮慈濟、門諾及原有的40多家合作衛生所、社區診所，本人持卡，不限科別可享掛號費及部分負擔減免，盼減輕醫療負擔。

曾洺哲（左）在大學畢業前半年遭逢車禍傷及脊髓，他努力復健，希望明年能重返校園完成學業。記者王燕華／攝影
曾洺哲（左）在大學畢業前半年遭逢車禍傷及脊髓，他努力復健，希望明年能重返校園完成學業。記者王燕華／攝影
曾洺哲在大學畢業前半年遭逢車禍傷及脊髓，他努力復健，如今也成為個管師，用自身經歷幫助病友。記者王燕華／攝影
曾洺哲在大學畢業前半年遭逢車禍傷及脊髓，他努力復健，如今也成為個管師，用自身經歷幫助病友。記者王燕華／攝影

花蓮 慈濟 衛生所

延伸閱讀

明天水氣增+年度大潮 彰化至嘉義及花蓮沿海恐海水倒灌

「禁忌片」祖師爺虞戡平將現身世界民族電影節　台北、花蓮映後座談

開學打工調查！3成5大學生認生活費不夠 北中南因這支出差異大

助犯保重傷被害人復原 花蓮慈濟、門諾醫療費減免

相關新聞

今酷熱「新北」恐38度極端高溫 塔巴颱風最快下午生成、明起水氣激增

今天受到太平洋高壓影響，各地天氣相對穩定，天氣風險公司天氣分析師廖于霆說，大致上是晴午後多雲的天氣型態，只有在各地山區有...

運安會報告：楊梅休息站 道路設計釀車禍

國道一號楊梅休息站啟用後車禍不斷，今年初更發生電動車自撞分隔島事故，釀四死四傷，國家運輸安全調查委員會近日公布該起事故的...

人力流失 6醫療工會盼加薪

執業環境惡化、薪資不足，釀醫療人員出走危機。六大醫療工會昨天聯合聲明，行政院宣布軍公教明年不調薪，等同預告醫院基層人員明...

百年森鐵太平山蹦蹦車 10月全線復駛

宜蘭縣太平山國家森林遊樂區內蹦蹦車因去年風災重創，歷經1年多搶修工程，下月1日恢復全線通車，票價為全票180元，3歲至1...

沒空只能晚上慢跑？ 專家警告夜晚戶外運動恐更傷身

現在人重視養生，除了飲食注重均衡營養之外，也會透過運動來讓自己身強體壯。有一名女網友表示最近因為健康亮紅燈，所以想抽空去慢跑，增強抵抗力，因此她想問大家平時運動的時間和地點？

不只服藥要注意！營養師警告中秋嗑柚子「6種人要當心」

再過一個月就要過中秋，香甜多汁的文旦柚正當季，是許多人應景必吃的水果。不過營養師高敏敏今（5日）在臉書發文提醒，雖然柚子營養滿分，但不只服藥者要注意，共有6類族群在吃柚子時要格外小心。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。