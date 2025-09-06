快訊

今酷熱「新北」恐38度極端高溫 塔巴颱風最快下午生成、明起水氣激增

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
明天台灣天氣隨颱風或熱帶性低氣壓北上，也會有所變化，西半部尤其是台中以北到大台北地區有午後大雷雨發生機會，南部則有陣雨發生。本報資料照片
今天受到太平洋高壓影響，各地天氣相對穩定，天氣風險公司天氣分析師廖于霆說，大致上是晴午後多雲的天氣型態，只有在各地山區有零星午後雷陣雨。也因為天氣穩定，白天氣溫頗高，新北有38度極端高溫出現機會。台南有連續36度高溫出線機會。桃園以南到新竹氣溫有達36度機會。

目前在南海有個新的熱帶性低氣壓形成，廖于霆表示，預估今天下半天就有機會發展為塔巴颱風，不過受高壓邊緣東南風導引向廣東一帶接近，對台灣沒有影響，港澳在下周一受颱風暴風圈影響，航班起降可能會受到影響。

明天台灣天氣隨颱風或熱帶性低氣壓北上，也會有所變化。廖于霆表示，主要是因為颱風外圍偏南風水氣增加，西半部尤其是台中以北到大台北地區有午後大雷雨發生機會，南部則有陣雨發生，建議明天避免前往山區，河邊溪邊活動，以免突如其來的大雷雨造成危險。

廖于霆表示，下周一颱風水氣就會減弱，各地還是有午後雷陣雨，但雨勢明顯緩和，下周二以後太平洋高壓又再增強，各地轉晴午後多雲，僅山區有午後雷陣雨的夏季型天氣，暫無颱風影響台灣機會。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

颱風 大雷雨

運安會報告：楊梅休息站 道路設計釀車禍

國道一號楊梅休息站啟用後車禍不斷，今年初更發生電動車自撞分隔島事故，釀四死四傷，國家運輸安全調查委員會近日公布該起事故的...

人力流失 6醫療工會盼加薪

執業環境惡化、薪資不足，釀醫療人員出走危機。六大醫療工會昨天聯合聲明，行政院宣布軍公教明年不調薪，等同預告醫院基層人員明...

百年森鐵太平山蹦蹦車 10月全線復駛

宜蘭縣太平山國家森林遊樂區內蹦蹦車因去年風災重創，歷經1年多搶修工程，下月1日恢復全線通車，票價為全票180元，3歲至1...

沒空只能晚上慢跑？ 專家警告夜晚戶外運動恐更傷身

現在人重視養生，除了飲食注重均衡營養之外，也會透過運動來讓自己身強體壯。有一名女網友表示最近因為健康亮紅燈，所以想抽空去慢跑，增強抵抗力，因此她想問大家平時運動的時間和地點？

不只服藥要注意！營養師警告中秋嗑柚子「6種人要當心」

再過一個月就要過中秋，香甜多汁的文旦柚正當季，是許多人應景必吃的水果。不過營養師高敏敏今（5日）在臉書發文提醒，雖然柚子營養滿分，但不只服藥者要注意，共有6類族群在吃柚子時要格外小心。

