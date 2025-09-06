聽新聞
今酷熱「新北」恐38度極端高溫 塔巴颱風最快下午生成、明起水氣激增
今天受到太平洋高壓影響，各地天氣相對穩定，天氣風險公司天氣分析師廖于霆說，大致上是晴午後多雲的天氣型態，只有在各地山區有零星午後雷陣雨。也因為天氣穩定，白天氣溫頗高，新北有38度極端高溫出現機會。台南有連續36度高溫出線機會。桃園以南到新竹氣溫有達36度機會。
目前在南海有個新的熱帶性低氣壓形成，廖于霆表示，預估今天下半天就有機會發展為塔巴颱風，不過受高壓邊緣東南風導引向廣東一帶接近，對台灣沒有影響，港澳在下周一受颱風暴風圈影響，航班起降可能會受到影響。
明天台灣天氣隨颱風或熱帶性低氣壓北上，也會有所變化。廖于霆表示，主要是因為颱風外圍偏南風水氣增加，西半部尤其是台中以北到大台北地區有午後大雷雨發生機會，南部則有陣雨發生，建議明天避免前往山區，河邊溪邊活動，以免突如其來的大雷雨造成危險。
廖于霆表示，下周一颱風水氣就會減弱，各地還是有午後雷陣雨，但雨勢明顯緩和，下周二以後太平洋高壓又再增強，各地轉晴午後多雲，僅山區有午後雷陣雨的夏季型天氣，暫無颱風影響台灣機會。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
