明天水氣增+年度大潮 彰化至嘉義及花蓮沿海恐海水倒灌
今天水氣稍增多，中央氣象署表示，台東地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，基隆北海岸及宜花地區也有不定時的短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。午後中南部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨，其中在南部地區及中部山區要留意局部大雨及其伴隨的雷擊、強陣風等現象。
氣溫方面，今天各地高溫普遍為32至35度，特別是大台北、桃園、新竹地區及中南部近山區局部高溫可能來到36度左右或以上，戶外活動做好防曬並多補充水分避免熱傷害。澎湖晴時多雲，氣溫27至32度；金門晴時多雲，氣溫27至34度；馬祖多雲短暫陣雨，氣溫27至32度。
明天、下周一受到南方雲系北移影響，水氣增加，各地雲量增多；明天南部、花東地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後容易有雷陣雨發展並有局部大雨，特別在台中以北地區及中部山區不排除有短延時豪雨發生的機率，留意短延時強降雨所伴隨的雷擊、強陣風等劇烈天氣現象。
下周一南部及台東地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後仍然容易有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。
下周二至下周五太平洋高壓逐漸增強，水氣漸減少，各地為多雲到晴的天氣，僅台東地區及恆春半島偶有短暫陣雨，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。
下周六至9月15日受到太平洋高壓影響，環境偏東風，各地上午天氣穩定為多雲到晴的天氣，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。
明天至下周四適逢年度大潮，彰化至嘉義及花蓮沿海在漲潮期間水位偏高，可能發生海水倒灌，沿海低窪區域注意排水不易、局部淹水現象，避免在海岸、港口、潮間帶等區域逗留。
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言