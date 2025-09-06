準塔巴颱風將生成 外圍水氣明起影響台灣 午後熱對流雷雨機會大幅提高

快訊

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
降雨趨勢。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
降雨趨勢。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

塔巴颱風將生成，中央氣象署表示，熱帶性低氣壓TD19號，今天凌晨2時中心位置在東沙島南南東方350公里之處（鵝鑾鼻西南方580公里之處），以每小時7公里速度，向北北西進行，有發展為輕度颱風的趨勢，在中西沙島附近海面及東沙島附近海面航行及作業船隻應特別注意。

周末期間南海有新的熱帶性低氣壓或颱風發展，不過，天氣風險公司粉專「天氣風險 WeatherRisk」 表示，預估會往廣東、港澳一帶靠近，對台灣沒有直接威脅，但是它的外圍環流水氣將會跟著逐漸北上。

今天影響還不大，午後雷雨發展的程度仍較低。天氣風險公司表示，明天、下周一來到台灣附近的水氣就會明顯增多，除了迎風面的花東、恆春半島、高屏一帶可能有短暫陣雨外，各地出現午後熱對流雷雨的機會也將會大幅度提高，甚至會有局部大雷雨出現的可能性，中午過後的天氣變化較大。午後外出，或是要到山區、溪流邊活動的話，都要特別注意天氣變化的情況。

氣溫方面，天氣風險公司表示，今天至下周一溫度持續偏高，各地高溫預測普遍32至35度，其中在大台北、西半部地區可能會有局部36至38度高溫出現的機會。外出活動除了要留意天氣，還要記得做好防曬、防中暑的準備。

雖然時序已經進入了9月，但是天氣風險公司表示，短時間內，一直到9月中旬這段期間看起來太平洋高壓勢力仍然相當強勢，預期現在這種夏季高溫的狀況還要再持續一陣子，暫時還沒有看到北邊有東北季風要南下來到台灣的預測，秋天的腳步可能還要一段時間才有機會看到了。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

