天氣展望 未來1周水氣多 9月下旬前不排除仍有熱帶擾動發展

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測未來第1周期初受南方熱帶雲系影響，水氣較多，南部及東南部易有局部短暫陣雨。第2周太平洋副熱帶高壓增強，環境場水氣減少，各地以多雲到晴，午後山區有短暫雷陣雨為主。

另外，氣象署表示，9月下旬前，南海及菲律賓東方海面仍有熱帶擾動發展的可能，隨時留意氣象署最新的預報資訊。

第1周：平均氣溫雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第2周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1-4周：1個月之展望，平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

