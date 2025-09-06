塔巴颱風今將生成對台影響曝 吳德榮：今酷熱飆38度 明起慎防劇烈天氣

今天各地晴朗，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，北部酷熱，最高氣溫達38度，中午前後紫外線危險級，要防曬、防中暑；北部23至38度、中部24至36度、南部25至37度、東部22至35度。午後山區及南部偶有局部陣雨或雷雨的機率，南方水氣漸增，恆春半島及花東亦有局部降雨的機率。

至於颱風消息，他表示，中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，熱帶性低氣壓在東沙島南方海面，向西北移動，今將發展為輕颱塔巴，下周一侵襲廣東珠江口西側，不侵台。歐洲系集模式（ECMWF）模擬顯示系集平均路徑通過廣東珠江口西側，各別模擬路徑的分散程度，代表其不確定性，需持續觀察。

吳德榮表示，明天至下周二輕颱塔巴在南海活動，各地雲量稍增，高溫略降、北台灣仍偏熱。受其外圍水氣影響，花東及恆春半島有局部降雨，大氣不穩定，午後山區強對流發展，擴及部分平地，慎防大雷雨伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨、冰雹的發生。

下周三午後仍有大雷雨的機率。吳德榮表示，下周四、下周五太平洋高壓增強，各地晴朗炎熱；午後山區偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率，強度弱、範圍大幅縮小。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。 中央氣象署路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，熱帶低壓在東沙島南方海面，向西北移動，今將發展為輕颱塔巴，下周一侵襲廣東珠江口西側。歐洲系集模式的模擬（右圖）亦顯示，系集平均路徑通過廣東珠江口西側，各別模擬路徑的分散程度，代表其不確定性。圖／取自「洩天機教室」專欄

