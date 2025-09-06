健康你我他／學外語刺激大腦 爬山忘憂精神好

時光似箭，轉眼已到從心所欲不逾矩年紀。台灣65歲以上失智人口近8%，且愈老愈嚴重，為了避免失智，我進行下列事項：

防失智第一步就是動腦。我喜好語言學習，平常讀英日語當休閒，最近學習韓文，雖然學外語不容易，班上同學都是年輕韓迷也無所謂，因學語言需要記憶大量單字，正好拿來刺激大腦，出國時又實用，一舉兩得。

其次是多運動。運動可促進身體健康，避免三高，保持好體態，運動還會讓人忘記煩惱、免除憂鬱。我喜歡打籃球，到處有球場、認識球友，即使一個人也可投投籃。

最近我常爬山，每天走台北近郊小山步道。住在士林的我，每天無事就去走圓山步道，雖然階梯多，但有登山杖輔助慢慢地走，就不會傷膝而能鍛鍊腿力；在山上樹木多，找個地方做簡單深呼吸伸展運動，可吸收芬多精，加上風景優美，讓人神清氣爽。台北是個盆地，到處輕便登山步道，我覺得是好運動，能動能走怎會失智？

一旦失智了，會帶給家人無盡負擔，我希望此生能健健康康的。當然，多看書，進行寫作，也都是健腦好方法。

