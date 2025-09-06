愛肝達人站／「衣服掀起來就好，褲子不用脫！」什麼行業？

洞房花燭夜。

新娘對著老公說：「衣服掀起來就好，褲子不用脫！」

新郎心頭愣了一下，臉色大變，心裡想：「難道我這個老婆是從事特種行業的？」

原來新娘子長期在超音波檢查室工作，每次檢查，不少阿伯就要把褲子脫掉上床，於是：「衣服掀上去，褲子不用脫。」變成他們的口頭禪。

想不到在新婚之夜，她看到有人上床，隨口就噴出這句話。

這也算是一種職業病，不少人某種職業待久了或多或少都會帶來一些不良的後果，例如以前不少做礦工的，長期在礦坑內吸入不少粒子，因此肺部就纖維化，醫學上稱為「矽沉積症」，不少人後來就因為喘不過氣，呼吸衰竭而往生。又如長期在高噪音環境中工作，後來聽力也會損失，老婆罵他也聽不到。

醫護人員因檢查診治病人，不小心被針頭扎到，感染到B肝或C肝。在以前沒有B、C肝特效藥之前，有些人甚至因此變成猛爆性肝炎而往生；有些人則變成慢性肝炎，再變成肝硬化甚至肝癌。

在SARS期間或COVID-19流行期間，不少醫護人員因診治病人而感染，有些人甚至造成呼吸衰竭而往生，真是所謂「出師未捷身先死，長使英雄淚滿襟」。

近年來，手機幾乎人手一機，手機越做越大、越重，不少人因長期拿手機，形成腕隧道症候群，手腕疼痛，影響日常生活。此外，長期眼睛盯住手機，引起乾眼症，視力減退，甚至引起視網膜剝離等現代文明病。

又如長期從事搬重物的工作，如倉庫人員或護理人員，也可能因此引起椎間盤突出、腰痠背痛，甚至必須手術治療。

總之，人體的肉身結構有一定的耐受度，在職場中，要隨時審視自己的工作，是否傷了你寶貝的肉身，才能永遠健康快樂！

