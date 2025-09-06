院長講堂／旗山醫院院長陳明智 醫療照護偏鄉長者 提升急救等級量能

全國各大醫學中心急診壅塞成棘手難題，高雄市長陳其邁2月宣布，全力輔導區域醫院提升為「重度級急救責任醫院」，拉高急重症醫療處置量能。身為「地區醫院」的衛福部旗山醫院院長陳明智，今年4月接任院長後，提升急救等級成為當務之急，卻面臨院區壅塞、人滿為患問題，既要充實醫師陣容，還要擘劃第二醫療大樓，責任重大。

目標區域醫院 擔負重度級急救責任

旗山醫院已創立76年，早年門可羅雀，門診量遠不及同地區私人醫院，10餘年來經歷任院長努力以及八八風災因素，一躍成為旗山地區病患量最大的醫院，每年營業額呈現4%以上成長率。陳明智曾在旗醫擔任副院長，此次回鍋升任院長。他說，今年旗醫可望從地區醫院升格為區域醫院。

陳明智重返旗山，旗醫正處於重大轉型的十字路口上，對一個偏鄉地區醫院而言，要朝市區等級的區域醫院規模發展是很大級距，財務及人力衝擊都很大，不少組織架構也需要調整。

旗山地區幅員寬廣，部立醫院兼具推動公衛政策角色，為了桃源、那瑪夏學生的健檢，必須在清晨4、5點起床出門，山上衛生所護理人力不夠要支援，醫師假日還要去恆春醫院值班，甚至北上支援台南新營、嘉義醫院。

充實醫療人力 能24小時心導管手術

陳明智上任時院內有65位專任醫師，目前成長至71位，其中3位是心臟科醫師，所以現在24小時可進行心導管手術。他強調，「這是重中之重」，對於心肌梗塞病患來說，30分鐘、甚至15分鐘內就要手術救命，根本沒有時間轉送其他醫院。

「預計以2年時間朝重度急救醫院目標邁進！」陳明智說，目前旗醫是中度急診醫院，部分重度急診評鑑今年應該會通過，要達成重症急救等級須克服很多問題，急診、腦中風、重大外傷、加護病房及高危險妊娠五大層面缺一不可。旗美9區是旅遊地區也是山區，災難醫療很重要，若第一線能達到重度急救量能，可以救很多人。

對於旗醫未來發展，陳明智很有危機感。他說，高速公路四通八達，義大醫院今年升級醫學中心，國道10號高速公路6年後會從旗山延伸至六龜，山區居民交通更便利，若院區不改建，業務量一定會往下掉，蓋停車場、籌建第二醫療大樓等工作不能等。

陳明智說，4年前旗美9區人口12.9萬人，現在剩11.9萬人，以前旗山每10人有2.5人，現在比率又高很多，甚至有外鄉鎮老人移居養老，人口流失快、高齡人口增加快速，老人醫療需要多元且連貫性照顧，從門診到住院、護理之家、居家照護，健康「三段五級」全包了。

除擴充硬體設施外，旗醫組織架構也需要調整，陳明智下一步希望規畫主題中心，如癌症中心、放射血管攝影中心、心理健康中心，外科更需要特別照護，可考慮成立傷口照護中心、中醫健康門診也是不錯的選擇。許多構想不斷從腦海中浮現，他強調，病人比以往更依賴醫院，醫護責任愈重大，改革腳步不能停。

每天只吃晚餐 找到適合自己斷食法

不常做激烈運動的陳明智，唯獨喜歡打羽球，平常喜歡散步或爬小山，鼓山公園及旗尾山都有他的蹤跡。最引以為傲的是斷食經驗，體重從92公斤下降至86公斤，保持多年不變。

陳明智是斷食主義者，起初接觸生酮飲食，後來覺得麻煩，多方研究找出自己的路，別人是168斷食，他研究出20小時斷食法。他10幾年來不吃早餐，逐漸變成一天只吃晚餐，有時甚至斷食超過40小時；即使是一天唯一的一餐也盡量不吃飯或麵，先吃水煮蛋，再吃菜、肉，因為精緻澱粉會讓血糖會飆高，因此不要讓胰島素太早出來工作。

陳明智分析，人體細胞能量來源是葡萄糖，入口食物產生的熱量約維持4小時，之後肝醣發揮作用，可維持16小時，若20小時未進食，葡萄糖及肝醣都沒有了才開始消耗脂肪，所以覺得斷食20小時燃脂效果最好，間歇性斷食及低碳水飲食可以促進新陳代謝。提醒斷食前最好先諮詢醫師，評估身體狀況是否適合。

陳明智

●專長：微創手術、腹腔鏡、甲狀腺超音波及手術、疝氣手術、血液透析用雙腔導管手術、肛門出血結紮、瘡廔管手術治療

●現職：衛福部旗山醫院院長

●學歷：高雄醫學大學醫學系、亞洲大學健康產業管理學系碩士

●經歷：衛福部新營醫院院長、旗山醫院副院長、恆春旅遊醫院副院長、南投醫院外科主任、彰化基督教醫院外科醫師、日本昭和大學橫濱北部病院研究醫師

給病人的一句話：先生緣，主人福。

陳明智喜歡打球、爬山，爬旗尾山能流汗又不會太激烈，是他常去運動的場域。 圖／陳明智提供

