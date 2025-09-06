助婦女自立 林宛蓉獲服務績優獎

第三屆全國績優社政人員表揚典禮昨天舉行，表揚獲得深敬業服務獎及服務績優獎的五十位社工人員。高雄市社會局輔導員許淑卿獲資深敬業服務獎，有累積逾廿年照顧與督導經驗；北市社會局科員林宛蓉獲服務績優獎，她長期陪伴，幫助婦女自立。

衛福部次長呂建德說，希望鼓勵第一線社政人員肯定他們以行動支撐社會穩定與發展。

昨天參與典禮的得獎者與同事、親友等，逾三百人。呂建德說，賴清德總統上任後，積極推動長照、社會希望工程及社會安全網，希望對於第一線社政人員發揮助人專業，提供表揚及鼓勵。

社政人員長期於全國各地面對多樣且複雜的社會問題，人口結構快速變化，他們展現高度適應力與創新精神，認真負責，值得敬佩。

許淑卿自二○○三年起，服務於高雄市無障礙之家，擔任保育員期間，照顧重度身心障礙者，針對不同能力設計個別化訓練，也爭取民間資源，打造多感官教室與戶外感統體驗設施。有幸在公務生涯中參與無障礙之家附設燕巢家園的工作，落成後服務對象的欣喜入住、家屬如釋重負，成就多數家庭的幸福，對她而言是最大的肯定。

林宛蓉獲服務績優獎，她負責承辦性平與婦女福利業務，推動婦女暨家庭服務中心全面轉型為婦女支持培力中心，也升級婦女機構教育訓練。她說，獲獎感到相當開心，也覺得不可思議，這一路走來沒有長官跟同事協助，她無法達成任務。在處理婦女培力工作上，希望長期陪伴她們，協助自立。

昨天由行政院政務委員陳時中及呂建德頒發獎項。陳時中感謝社政人員的無私奉獻，他說行政流程服務推動最重要的基石，不斷優化制度設計，才能讓社會政策及福利落實。

呂建德表示，他曾任社會局長，深深了解社工人員站在第一線幫助弱勢、身心障礙民眾，他們本身也需要支持，希望表揚並給予加油。

