人力流失 6醫療工會盼加薪

執業環境惡化、薪資不足，釀醫療人員出走危機。六大醫療工會昨天聯合聲明，行政院宣布軍公教明年不調薪，等同預告醫院基層人員明年也沒有加薪空間，將加速醫院人力流向診所及醫美產業。另外，五大醫事團體舉辦「失控夜班電影之夜」包場活動，要求政府在政策與預算上做出改變，否則醫療體系失控就在眼前。

衛福部長石崇良本月上任，醫療工會與醫事團體紛紛提出訴求，呼籲新任團隊提出具體對策，扭轉人力流失。衛福部則回應，有關醫療工會的倡議與議題，為能了解與重視，已請業務單位與工會聯繫會面中，當面溝通，共同處理。

六大醫療工會，包括台大、台大癌醫、成大、台北榮總、新光與振興醫院，工會強調，公立醫院背負龐大醫療重擔，第一線醫護及各職類人員在人力極度短缺下，消化海量來診民眾、急重難罕的嚴峻病況，還有臨床學術研究及照護衛教等繁重業務，不調薪相當打擊士氣。公立醫院明年不調薪，連帶消緩私立醫院加薪競爭留才的市場動態。

電影「失控夜班」描繪瑞士夜班護理師，在資源不足下面臨極端壓力。包括台灣醫管學會、醫院協會、醫師公會全聯會、護理師護士公會全聯會及私立醫療院所協會，五大團體昨天舉辦「失控夜班電影之夜」包場放映活動。醫管學會理事長洪子仁表示，病患爆滿、人力短缺、醫護身心崩潰，已不只是電影情節，而是台灣醫療現場寫照。

護理師公會全聯會副理事長馬淑清說，護病比入法，提升護理人員薪資待遇，才能讓護理師回流醫院。工會也說，賴清德總統於二○二四年競選時承諾，「兩年內將三班護病比入法」，時至今日，入法時程遙遙無期。護理人力留任採取金援挹注，但醫檢師、放射師、呼吸治療師等卻遭受差別待遇。

馬淑清指出，護病比明確入法，建立最低安全人力標準，才能避免頭痛醫頭、腳痛醫腳的惡性循環。洪子仁強調，今年健保總額比去年增加七一二億元，應優先處理急重難症支付標準，如小兒外科、胸腔科、感染科等，提升醫院住院部門戰力，否則「醫療體系的失控，將是全民的代價。」

