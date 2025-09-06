聽新聞
初代「羅密歐與茱麗葉」 告別巡演
被譽為廿一世紀最偉大的法文音樂劇之一的「羅密歐與茱麗葉」，橫跨廿七個國家、翻譯成廿種語言，累積超過一千兩百萬人次觀賞，締造無數感動與淚水。這段跨越四分之一世紀的愛戀傳說，即將於明年一月至二月在高雄、台中與台北，迎來初代「羅茱」亞洲告別巡演千秋場。
除了傳奇卡司之外，更以超過十噸的舞台布景、結合流行與古典音樂，以及紅與藍的暴力美學，重現莎士比亞經典愛情悲劇。
演出將於明年一月十五日起在衛武營歌劇院盛大揭幕，接續台中國家歌劇院、最後壓軸於台北流行音樂中心登場。雙人套票限時九折熱賣中，購票請上udn售票網。
