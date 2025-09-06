聽新聞
百年森鐵太平山蹦蹦車 10月全線復駛

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭報導
宜蘭太平山遊樂區的人氣設施蹦蹦車災後修復1年多，下月起恢復全線行駛。圖／林業署宜蘭分署提供
宜蘭太平山國家森林遊樂區內蹦蹦車因去年風災重創，歷經1年多搶修工程，下月1日恢復全線通車，票價為全票180元，3歲至12歲孩童及65歲以上長者優待票120元，往返太平山站到茂興站，載客穿梭雲霧山林間，體驗森林鐵道魅力。

擁有百年歷史的太平山蹦蹦車，起點從太平山車站到茂興車站，全長2.6公里，森鐵魅力每年吸引大批遊客搭乘。可惜去年7月凱米颱風帶來超過1200毫米雨量，造成鐵道1.5公里處下邊坡嚴重崩塌、軌道路基流失。

考量短時間無法全數修復，林業及自然保育署宜蘭分署為兼顧觀光需求及行車安全，先搶修後開放局部復駛，調整為1公里路線，茂興車站封閉，票價也下調至統一80元，同步展開邊坡保護、鐵道更新等災害復建工程，終於將在下月迎來全線復駛。

宜蘭分署表示，太平山蹦蹦車本月18日至30日全線測試與人員訓練等工作，這段期間蹦蹦車班次取消下午2時30分以後班次，調整為下午2時末班車。

宜蘭分署表示，全線10月1日起復駛，原則上每天來回各8班次，太平山站首班車為上午7時30分，接下來每小時一班，一直到下午2時30分；茂興站上午9時首班，同樣每小時一班，末班車為下午4時，不過7、8月及6、9月國定例假日會加開一班車。

宜蘭 太平山 森林鐵路

