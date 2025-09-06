醫病之間／胸悶及早發現肺癌 70歲老農抗癌成功

肺癌在台灣高居癌症死因之首，早期發現是提高存活率關鍵。苗栗70歲蔡姓老農因被芒果樹幹打到胸部，長期胸悶未解，胸腔外科醫師透過低劑量電腦斷層（LDCT）檢查，意外發現右上肺葉有1公分的小結節確診肺癌，及時微創手術後康復出院，不需追加化療。

大千綜合醫院胸腔外科醫師楊絡勝說，早期肺癌切除腫瘤及周邊肺組織即可，病患因腫瘤小且早期發現為肺癌第一期，術後僅需定期追蹤，凸顯篩檢的重要性。

國健署自2022年起補助高風險族群每2年一次免費LDCT，今年更擴大資格，具肺癌家族史男性45歲、女性40歲即可檢查，重度吸菸者條件亦放寬。

衛福部苗栗醫院胸腔外科主任連允昌指出，肺癌早期症狀不明顯，確診時多已是無法動手術的第三、四期，針對沒有明顯症狀的腫瘤，善用LDCT檢查可偵測0.2公分以上腫瘤，建議長期吸菸、具家族史或長期暴露於石棉環境者，應定期檢查。

大千綜合醫院胸腔內科醫師羅澤賢也說明，肺癌多發生於50歲以上，平均診斷年齡65歲，雖然晚期病人無法開刀，但相較於傳統化療，新型療法能根據病人的基因特性提供個人化治療，不僅能提升治療效果，也能改善病人的生活品質。

此外，大千綜合醫院引進支氣管鏡超音波設備，可導引進行肺部與縱隔腔淋巴切片檢查，協助肺癌分期與診斷，近3個月內已完成6例檢查，其中4例確診肺癌、1例確認轉移癌、1例排除惡性病變，減少不必要開刀風險。

