TWICE演唱會當晚…高雄漢來雙人房僅520元 Agoda認賠訂單有效

有網友在社群分享，11月要去高雄看演唱會，在訂房網站Agoda預訂高雄漢來大飯店雙人房含早餐僅520元。Agoda今天說，依照訂房條款，有權取消此類錯誤訂單，但決定承諾相關訂單有效。

據了解，高雄漢來大飯店採浮動房價，平日1晚約新台幣5000元，若遇到演唱會等大型活動，1晚約9000多元；若以今天晚間8時許查詢Agoda網站高雄漢來11月23日房價，市景標準雙人房1晚房價約1萬700多元。

韓國女團TWICE將於11月在高雄世運主場館開唱，有網友昨晚在社群網站分享，在Agoda預訂11月23日入住高雄漢來大飯店1晚，還附上訂單截圖，1間雙人房含隔日早餐僅520元，懷疑是bug。

Agoda透過文字回覆中央社記者，Agoda一向以提供優惠的住宿、機票及活動為榮，但此次是因行政疏失，才導致網站上標價出現異常的優惠結果。

Agoda表示，依照Agoda的訂房條款，有權取消此類錯誤訂單，但決定承諾相關訂單有效，並依旅客結帳時的金額完成訂房手續，同時祝福所有旅客能擁有愉快的入住體驗。

高雄漢來稍早指出，Agoda部分房價顯示錯誤，已向Agoda了解與責任釐清中，晚間再度回覆稱以Agoda回應為主。

