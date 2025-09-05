楊梅休息站匝道與圖面不符 運安會：事故關聯待分析

快訊

中央社／ 台北5日電
國道1號楊梅休息站，曾被稱為最危險休息站，高公局近期深夜施工，將進入休息站的右車道稍向右偏移，以擴大槽化區範圍，讓小型車路徑比現在更為遠離實體分隔島，降低擦撞混凝土護欄機率。聯合報系記者翁唯真／攝影
國道1號楊梅休息站1月25日發生電動車撞上匝道分隔島釀4死4傷，運安會近日公布事實資料報告提及，實際匝道轉彎半徑與竣工圖不符。運安會今天表示，後續待分析與事故關聯性。

國家運輸安全調查委員會執行長林沛達接受中央社記者訪問時表示，這份事實資料報告分別列出現況與竣工圖數據，但還未進行綜合性比對，與事故之間安全關聯性還待進一步分析，後續將盡快完成最終報告，但需等待原廠提出相關資料。

運安會近日公布今年1月25日「電動小客車國道1號往南楊梅休息站匝道-自撞後起火事故」事實資料報告。該報告指出，楊梅休息站自110年12月25日啟用至114年5月底止，入口匝道附近共發生14件事故，其中車輛撞擊穿越性匝道與小型車停車場匝道分隔島鼻端事故就有11件，至於因涉及開啟先進駕駛輔助系統（ADAS）則有5件。

為確認事故路段道路工程相關現況，是否符合法規或原設計規範，運安會專案調查小組比對匝道線形及匝道橫斷面配置情形，發現部分量測道路實際數據與竣工圖不一致。

報告指出，依據楊梅休息站竣工圖，其穿越性匝道71K+002至71K+226為直線路段，71K+226至71K+262路段轉彎半徑為1000公尺（平曲線長度36公尺），71K+262至71K+437為直線路段；比對運安會空拍圖、現場照片及CCTV影像，該路段平曲線自71K+240至71K+276間，轉彎半徑介於350至850公尺（平曲線長度約35公尺）。

報告提到，楊梅休息站穿越性匝道內外兩側分隔島間鼻端距離為33公尺，依「公路路線設計規範」規定連續匝道鼻端最小距離，設計速率60公里/小時，容許最小值為90公尺。

針對運安會報告提及楊梅休息站道路設計不符規範，交通部高速公路局透過文字訊息說明，平曲線長度包含緩和曲線及圓曲線長度，本段依設計速率60公里/小時，設計半徑已達免設緩和曲線標準；另規範規定超高漸變應設置於緩和曲線路段，當未設緩和曲線時，超高漸變長度60%至80%建議設於直線段，即直線段具緩和曲線功能，因此該圓曲線（R=1000公尺）加上前後部分直線段長，總和已超過85公尺。

至於連續匝道鼻端距離，高公局指出，因楊梅休息站是服務高架車流使用，為避免交織，設計是禁止平面車流外切至休息站，外側2車道已利用相關標線標誌，提前告知駕駛人各車道前往地點，應無規範連續鼻端檢討適用。

高公局表示，規範所採用鼻端是指車道可分匯流處相鄰車道或路肩邊界交點，而非實體鼻端間距離，該區實際距離應為181公尺。

