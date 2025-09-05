大樂透第114085期開獎

快訊

中央社／ 台北5日電

大樂透第114085期今晚開獎。中獎號碼為19、17、29、10、14、13，特別號40。

實際中獎獎號以台彩公布為準。

台彩 大樂透

