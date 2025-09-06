健康永續行動家／醫廢變拖鞋 亞東醫院獲循環經濟實踐獎

遠東集團長期推動企業永續，在集團旗艦的帶領下，亞東醫院積極追求智慧醫療、環境、社會與公司治理（ＥＳＧ），並大幅提升醫療品質，院長邱冠明表示，希望在全國醫療版圖、公衛體系及防疫作戰時，均扮演關鍵角色。

二○二四年「全球企業永續論壇暨聯合頒獎典禮」上，遠東集團成績優異，榮獲ＴＣＳＡ台灣企業永續獎、ＧＣＳＡ全球企業永續獎等卅三項大獎，獲獎數量居台灣所有集團之冠。亞東醫院榮獲「循環經濟實踐獎」，因收集院內廢棄寶特瓶回收製衣，另將生物醫療廢棄物，委由合格處理廠回收利用，製成拖鞋等產品而得獎。

「節能減碳已內化在亞東人的生活及習慣」邱冠明說，多年來，院方推廣循環經濟，除做好廢棄物分類回收，另將塑料和玻璃廢棄物轉製成環保產品，獲得全球企業永續論壇的肯定。

節約用電上，亞東醫院導入ＩＳＯ五○○一能源管理系統，設置Enel X虛擬電廠，智慧化管理能源供應。另採購綠電，預計每年減少碳排放約四七四公噸。

亞東醫院與遠傳密切合作，二○二一年建構「遠距健康照護平台」，提供偏鄉及離島地區的醫療服務，提升醫療可及性。在智慧醫療方面，亞東醫院推出MedBobi 2.0臨床智慧平台，是我國第一個以臨床語料與ＡＩ模型訓練為核心的智慧醫療平台，大幅縮短行政流程。

商品推薦