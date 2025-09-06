聽新聞
健康永續行動家／亞東醫院五大招留才 醫護離職率 都低於平均值

聯合報／ 記者李樹人／台北報導
亞東醫院心臟外科團隊八月廿日宣布開心手術達一萬例，幫助一萬個病患及家庭重生，院方邀病友回娘家分享心路歷程，暢談生命故事。本報資料照片
亞東醫院心臟外科團隊八月廿日宣布開心手術達一萬例，幫助一萬個病患及家庭重生，院方邀病友回娘家分享心路歷程，暢談生命故事。本報資料照片

護理人力短缺，導致醫院關床。年輕醫師選擇輕鬆科別，遠離急重症患者，這似乎已是國內醫界共業，亞東醫院也不例外，院長邱冠明表示，該院擬定制度設計、人才培育、薪酬激勵、科技導入和職場友善等五大面向留才，已見成效，醫師及護理人員離職率均低於平均值。

「在總額制度下提升醫療效率，為醫院永續經營的重要關鍵。」邱冠明表示，近年來亞東推動智慧醫療系統，大幅簡化行政流程，提高文書自動化，減輕醫事人員的工作量，有效降低人力耗損。

舉例來說，亞東醫院與工研院、微軟合作開發「AI語音病歷紀錄系統」，辨識準確率穩定超過百分之九十，大幅降低護理人員撰寫病歷的負擔及時間，以往必須忙上卅分鐘，現在只需三分鐘就能完成任務。

為了留住年輕醫師，亞東醫院鼓勵年輕醫師出國進修，接軌國際尖端醫療，拓展視野，醫師在國外進修期間提供每月十二萬元安家費。此外，醫院設立博士獎助學金制度，支持醫師攻讀精準醫療和細胞治療等新興領域，每月三萬元津貼，為期廿四個月。

亞東紀念醫院院長邱冠明（右一）是心臟微創手術專家，圖為他二○○六年擔任亞東心臟血管外科主任時，解說手術過程，中間三位是做過這項手術患者，左為當時的亞東醫院院長、換心權威朱樹勳。本報資料照片
亞東紀念醫院院長邱冠明（右一）是心臟微創手術專家，圖為他二○○六年擔任亞東心臟血管外科主任時，解說手術過程，中間三位是做過這項手術患者，左為當時的亞東醫院院長、換心權威朱樹勳。本報資料照片

邱冠明表示，近年來亞東醫院每年均幫急重症醫師加薪，薪資平均成長超過百分之十五，提高急診醫師留任率。內外科醫師的薪資調幅則在百分之十六到廿五，兒科主治醫師保障月薪卅萬元，另增聘護理師和發放留任獎金，以吸引更多醫師加入亞東。

為了提升職場幸福感，亞東醫院成立ＥＳＧ友善職場專責小組，每年編列七千萬元推動員工健康促進，提高福利。另擴建員工休閒中心，設置重訓區，推動心理支持系統，建立同儕關懷機制，以期員工從備孕到退休等人生歷程均能獲得支持。

