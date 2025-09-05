快訊

加快接班布局？前北韓軍人稱金正恩「難活過50歲」再10年是極限

影／鷄籠中元祭重頭戲水燈頭、花車大遊行宛如嘉年華

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
中元祭今晚重頭戲，各宗親水燈頭、各式花車及表演團體大遊行，數萬民眾擠滿市中心拍照。記者游明煌／攝影
中元祭今晚重頭戲，各宗親水燈頭、各式花車及表演團體大遊行，數萬民眾擠滿市中心拍照。記者游明煌／攝影

鷄籠中元祭已登錄無形文化資產，是全台具代表性的中元普度盛典之一，承載著1855年漳泉械鬥後地方先賢以宗姓輪值普度、化解紛爭的歷史智慧。今晚重頭戲，各宗親水燈頭、各式花車及表演團體大遊行，數萬民眾擠滿市中心拍照，港區施放煙火慶祝宛如嘉年華，晚間近12時將到望海巷放水燈。

各式宗親會水燈頭車、花車展現文化傳承與藝術巧思，包括太鼓陣、學校舞蹈班、舞蹈團等，以鼓聲、舞姿與熱情演出傳遞祝福，讓整場遊行繽紛熱鬧、活力四射，市長謝國樑、議長童子瑋、立委王正旭等人到場。

謝國樑說，中元祭不僅是信仰的展現，更是基隆重要的文化資產。每年此刻，城市街道因花車遊行而熱鬧非凡，也吸引全台與國際的目光，讓更多人看見基隆的豐富文化與團結力量。傳統在這裡沒有被遺忘，而是在創新中展現新的活力。

謝國樑表示，市府將持續推動中元祭結合文化、藝術與觀光，讓傳統與時俱進、走得更遠。希望透過大家的參與，讓世界看見基隆，讓文化能量更加燦爛。

議長童子瑋表示，當年因漳泉械鬥而犧牲的無主先靈，他們曾是這片土地的先人。中元祭成為我們撫慰靈魂、化解恩怨的重要儀式，也象徵著對過去歷史的承擔與寬容。這份獨特的文化內涵，使基隆中元祭不只是民俗活動，更是一種歷史記憶與文化傳承。

童子瑋指出，過去他也曾提出，基隆、北海岸與東北角一直緊密相連，無論是在文化上，還是在生活上，早已形成不可分割的共同體。行政區域該如何劃分，固然有其制度上的考量，但基隆絕不能孤立，而應與周邊攜手合作，把重心連結成一個完整的發展範圍，這才是共同的未來。

中元祭今晚重頭戲，各宗親水燈頭、各式花車及表演團體大遊行，數萬民眾擠滿市中心拍照。記者游明煌／攝影
中元祭今晚重頭戲，各宗親水燈頭、各式花車及表演團體大遊行，數萬民眾擠滿市中心拍照。記者游明煌／攝影
中元祭今晚重頭戲，各宗親水燈頭、各式花車及表演團體大遊行，數萬民眾擠滿市中心拍照。記者游明煌／攝影
中元祭今晚重頭戲，各宗親水燈頭、各式花車及表演團體大遊行，數萬民眾擠滿市中心拍照。記者游明煌／攝影
中元祭今晚重頭戲，各宗親水燈頭、各式花車及表演團體大遊行，數萬民眾擠滿市中心拍照。記者游明煌／攝影
中元祭今晚重頭戲，各宗親水燈頭、各式花車及表演團體大遊行，數萬民眾擠滿市中心拍照。記者游明煌／攝影
中元祭今晚重頭戲，各宗親水燈頭、各式花車及表演團體大遊行，數萬民眾擠滿市中心拍照。記者游明煌／攝影
中元祭今晚重頭戲，各宗親水燈頭、各式花車及表演團體大遊行，數萬民眾擠滿市中心拍照。記者游明煌／攝影
市長謝國樑（右）與議長童子瑋（左）都出席。記者游明煌／攝影
市長謝國樑（右）與議長童子瑋（左）都出席。記者游明煌／攝影
中元祭今晚重頭戲，各宗親水燈頭、各式花車及表演團體大遊行，數萬民眾擠滿市中心拍照。記者游明煌／攝影
中元祭今晚重頭戲，各宗親水燈頭、各式花車及表演團體大遊行，數萬民眾擠滿市中心拍照。記者游明煌／攝影
中元祭今晚重頭戲，各宗親水燈頭、各式花車及表演團體大遊行，數萬民眾擠滿市中心拍照。記者游明煌／攝影
中元祭今晚重頭戲，各宗親水燈頭、各式花車及表演團體大遊行，數萬民眾擠滿市中心拍照。記者游明煌／攝影

基隆 中元祭 文化資產

延伸閱讀

影／基隆大武崙沙灘「墾丁化」 傘帳圈地出租無視謝國樑禁令

影／國小童走斑馬線被撞倒翻滾 謝國樑：減速標準不明籲中央修法

走訪舊地名豆菜寮...連結人行道、捷運新建設 童子瑋暢談新舊融合市政夢

審計報告引交鋒...童子瑋批頭痛醫頭 謝國樑：虛心接受改善

相關新聞

「失控夜班」如國內醫療翻版 五大醫團：醫護不足病人安全恐陷危機

今年初我國急診壅塞到達高峰，至今情況未解，背後原因是護理師出走，醫院病房無法開床，病人積在醫院急診室等待病床。護理師公會...

消基會揭市售兒童、牙膏漱口水未揭露香料成分 食藥署：最高可罰百萬

消基會今年6月於台北市、新北市連鎖賣場、生活用品店、福利中心及網購平台等，購買25件兒童牙膏及漱口水進行標示及重金屬檢測...

高溫酷熱尤其北北桃 周末水氣到「台中以北」恐短延時豪雨

這幾天中午前後依舊高溫悶熱，普遍有機會來到33至35度，甚至有局部36度以上。中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，午後...

我國東港籍「勝隆漁61號」11船員失聯 漁業署全力搜尋

我國東港籍「勝隆漁61號」漁船(CT5-1804)船上11名船員，包括1名台籍船長、10名印尼籍船員今確認於西太平洋關島...

江祖平爆料「朋友」遭性侵 衛福部：被害人憂被標籤匿名求助很常見

藝人江祖平近期連環爆料「有朋友」遭電視台幕後人員性侵，公布涉案25歲男子照片及本名，網友揪出該名男子是三立資深副總龔美富...

塔巴颱風將生成？ 粉專曝可能路徑和侵台機率 預期周日變天

從南海到菲律賓東方的低壓區不平靜，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前有2個熱帶擾動正在發展，分別是菲律賓東方9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。