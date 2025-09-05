影／鷄籠中元祭重頭戲水燈頭、花車大遊行宛如嘉年華
鷄籠中元祭已登錄無形文化資產，是全台具代表性的中元普度盛典之一，承載著1855年漳泉械鬥後地方先賢以宗姓輪值普度、化解紛爭的歷史智慧。今晚重頭戲，各宗親水燈頭、各式花車及表演團體大遊行，數萬民眾擠滿市中心拍照，港區施放煙火慶祝宛如嘉年華，晚間近12時將到望海巷放水燈。
各式宗親會水燈頭車、花車展現文化傳承與藝術巧思，包括太鼓陣、學校舞蹈班、舞蹈團等，以鼓聲、舞姿與熱情演出傳遞祝福，讓整場遊行繽紛熱鬧、活力四射，市長謝國樑、議長童子瑋、立委王正旭等人到場。
謝國樑說，中元祭不僅是信仰的展現，更是基隆重要的文化資產。每年此刻，城市街道因花車遊行而熱鬧非凡，也吸引全台與國際的目光，讓更多人看見基隆的豐富文化與團結力量。傳統在這裡沒有被遺忘，而是在創新中展現新的活力。
謝國樑表示，市府將持續推動中元祭結合文化、藝術與觀光，讓傳統與時俱進、走得更遠。希望透過大家的參與，讓世界看見基隆，讓文化能量更加燦爛。
議長童子瑋表示，當年因漳泉械鬥而犧牲的無主先靈，他們曾是這片土地的先人。中元祭成為我們撫慰靈魂、化解恩怨的重要儀式，也象徵著對過去歷史的承擔與寬容。這份獨特的文化內涵，使基隆中元祭不只是民俗活動，更是一種歷史記憶與文化傳承。
童子瑋指出，過去他也曾提出，基隆、北海岸與東北角一直緊密相連，無論是在文化上，還是在生活上，早已形成不可分割的共同體。行政區域該如何劃分，固然有其制度上的考量，但基隆絕不能孤立，而應與周邊攜手合作，把重心連結成一個完整的發展範圍，這才是共同的未來。
