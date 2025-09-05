快訊

加快接班布局？前北韓軍人稱金正恩「難活過50歲」再10年是極限

舞台劇「八月，在我家」 打架場面描繪家庭風暴

中央社／ 台北5日電

綠光劇場舞台劇「八月，在我家」描述一個父親下落成謎後的家庭風暴，戲精般演員如王琄、姚坤君與朱宏章「打」成一片，導演吳定謙表示，這群演員毫不受控，「我好像是幼稚園園長。」

吳定謙今天在彩排記者會上表示，這次的演員群非常精彩，「他們是一群不受控，但是很會演的演員。」吳定謙說，透過舞台上的對話節奏，大家一起展現家庭的緊繃關係或疏離情感，「這非常依賴大家的默契，大家都好會演，而且彼此合作一起完成，這正是舞台劇現場演出的魅力。」

「八月，在我家」改編自普立茲得獎作品，由綠光劇團改編成在地化，但部分仍忠於原著。13名劇場一線實力派演員包含王琄、吳念真、姚坤君、顏嘉樂、鄧安寧、朱宏章、張丹瑋、梁正群、張晴、黃士勛、鄧雨忱、Miyaw Sika洪淳晨、王芝方等一字排開，演技舉重若輕，也激發彼此演技。

根據綠光劇團發布的新聞資料，舞台設計成一座「兩層樓剖面房子」，觀眾置身觀眾席宛如置身陽台，觀看隔壁鄰居上演一齣八點檔般的家庭戰爭，笑聲與沉重交錯之間，意外浮現出一種荒謬卻真實的黑色幽默。在場景調度上，家人們時而分散於各種角落，展現多線敘事的舞台感。

這次以特別主演身分現身的吳念真，這次只出現在第一幕，「我覺得這齣戲是個透視鏡，獨立個體一旦有了家人關係，以愛為名，反而成為每個人的負擔，這齣戲結束的時候其實才是這個家重新的開始，所以你會微笑走出劇場，但眼角可能淚水未乾。」

綠光劇團舞台劇「八月，在我家」將於即日起到2026年1月11日在台北、高雄、台南、台中等地做全台巡迴。

舞台 劇場 綠光劇團

延伸閱讀

吳念真已變「孫子傻瓜」！兒子吳定謙看不下去全說了

金馬影后陸小芬重磅出任世界民族電影節大使　帶觀眾穿越時光隧道

《一一》楊德昌神作25週年重映 吳念真演活中年滄桑

啦啦隊女神張晴戰舞台劇 壓力崩潰爆哭「24小時緊抱劇本」

相關新聞

「失控夜班」如國內醫療翻版 五大醫團：醫護不足病人安全恐陷危機

今年初我國急診壅塞到達高峰，至今情況未解，背後原因是護理師出走，醫院病房無法開床，病人積在醫院急診室等待病床。護理師公會...

消基會揭市售兒童、牙膏漱口水未揭露香料成分 食藥署：最高可罰百萬

消基會今年6月於台北市、新北市連鎖賣場、生活用品店、福利中心及網購平台等，購買25件兒童牙膏及漱口水進行標示及重金屬檢測...

高溫酷熱尤其北北桃 周末水氣到「台中以北」恐短延時豪雨

這幾天中午前後依舊高溫悶熱，普遍有機會來到33至35度，甚至有局部36度以上。中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，午後...

我國東港籍「勝隆漁61號」11船員失聯 漁業署全力搜尋

我國東港籍「勝隆漁61號」漁船(CT5-1804)船上11名船員，包括1名台籍船長、10名印尼籍船員今確認於西太平洋關島...

江祖平爆料「朋友」遭性侵 衛福部：被害人憂被標籤匿名求助很常見

藝人江祖平近期連環爆料「有朋友」遭電視台幕後人員性侵，公布涉案25歲男子照片及本名，網友揪出該名男子是三立資深副總龔美富...

塔巴颱風將生成？ 粉專曝可能路徑和侵台機率 預期周日變天

從南海到菲律賓東方的低壓區不平靜，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前有2個熱帶擾動正在發展，分別是菲律賓東方9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。