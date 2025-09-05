舞台劇「八月，在我家」 打架場面描繪家庭風暴

綠光劇場舞台劇「八月，在我家」描述一個父親下落成謎後的家庭風暴，戲精般演員如王琄、姚坤君與朱宏章「打」成一片，導演吳定謙表示，這群演員毫不受控，「我好像是幼稚園園長。」

吳定謙今天在彩排記者會上表示，這次的演員群非常精彩，「他們是一群不受控，但是很會演的演員。」吳定謙說，透過舞台上的對話節奏，大家一起展現家庭的緊繃關係或疏離情感，「這非常依賴大家的默契，大家都好會演，而且彼此合作一起完成，這正是舞台劇現場演出的魅力。」

「八月，在我家」改編自普立茲得獎作品，由綠光劇團改編成在地化，但部分仍忠於原著。13名劇場一線實力派演員包含王琄、吳念真、姚坤君、顏嘉樂、鄧安寧、朱宏章、張丹瑋、梁正群、張晴、黃士勛、鄧雨忱、Miyaw Sika洪淳晨、王芝方等一字排開，演技舉重若輕，也激發彼此演技。

根據綠光劇團發布的新聞資料，舞台設計成一座「兩層樓剖面房子」，觀眾置身觀眾席宛如置身陽台，觀看隔壁鄰居上演一齣八點檔般的家庭戰爭，笑聲與沉重交錯之間，意外浮現出一種荒謬卻真實的黑色幽默。在場景調度上，家人們時而分散於各種角落，展現多線敘事的舞台感。

這次以特別主演身分現身的吳念真，這次只出現在第一幕，「我覺得這齣戲是個透視鏡，獨立個體一旦有了家人關係，以愛為名，反而成為每個人的負擔，這齣戲結束的時候其實才是這個家重新的開始，所以你會微笑走出劇場，但眼角可能淚水未乾。」

綠光劇團舞台劇「八月，在我家」將於即日起到2026年1月11日在台北、高雄、台南、台中等地做全台巡迴。

