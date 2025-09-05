快訊

加快接班布局？前北韓軍人稱金正恩「難活過50歲」再10年是極限

聽新聞
0:00 / 0:00

響應國際失智症月！7-ELEVEN「幾點了咖啡館」9月集點送你喝咖啡

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN響應9月國際失智症月，即日起至9月30日於「7-ELEVEN把愛找回來」公益平台與社福團體長期合作的「7-ELEVEN幾點了咖啡館」再度推出限定消費集章活動。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN響應9月國際失智症月，即日起至9月30日於「7-ELEVEN把愛找回來」公益平台與社福團體長期合作的「7-ELEVEN幾點了咖啡館」再度推出限定消費集章活動。圖／7-ELEVEN提供

全台已在今年正式邁入超高齡社會，老年人口佔總人口比例預估超過20%。7-ELEVEN響應9月國際失智症月，持續積極架構全齡化友善購物場域，即日起至9月30日於「7-ELEVEN把愛找回來」公益平台與社福團體長期合作的「7-ELEVEN幾點了咖啡館」，包括全台21間門市與1間「幾點了咖啡館PLUS」獨立店據點，再度推出限定消費集章活動，不僅希望在地鄰里揪伴來集點喝咖啡、喝好茶，還能陪伴失智長輩找回自信。

7-ELEVEN自2017年起攜手天主教中華聖母基金會首創「幾點了咖啡館」專案，至今已有19家社福團體共同參與，邀請失智長輩於門市擔任樂齡學習生的公益體驗，以每月1～4次的固定體驗門市收銀、結帳、製作咖啡等項目，讓失智長輩以職能訓練方式進行生活能力的復能，提高長輩社會參與力，目前有8成參與的失智長輩們提升快樂感與自信心、更有近9成家屬分享藉此舒緩照顧壓力。全台16縣市、21間門市與1間「幾點了咖啡館PLUS」獨立店，迄今8年影響累計上萬人次，去年更創新做法透過「記憶咖啡館」活動，讓全台社福團體可單次報名申請擴大推廣，提供失智長輩體驗多樣化門市活動。

此外，失智已不再是長者議題、近年更有年輕化趨勢，為了鼓勵全民友善社會更認識失智症，7-ELEVEN今年也攜手財團法人統一超商好鄰居文教基金會，首次規劃「幾點了咖啡館×小小店長」，協助5間社福團體在5間限定門市舉辦好鄰居同樂會特別版，讓老幼同樂時光為失智長輩帶來更多笑顏。

7-ELEVEN表示，即日起至9月30日擴大推出「集點送咖啡」、「長輩刮刮卡」等活動，透過超商本業核心多元方式互動，消費者至指定21間「幾點了咖啡館」門市與1間「幾點了咖啡館PLUS」獨立店據點，於長輩體驗活動時段，購買任一杯咖啡或茶飲，就可獲贈1款Q版長輩刮刮卡（每店限量100張），透過刮刮卡上的暖心語錄，加入失智症友善行動並傳遞社區正能量，同時還可集點，集滿3點即贈CITY CAFE提貨卡一張，數量有限送完為止。

●附註：詳細活動內容以門市

7-ELEVEN今年攜手財團法人統一超商好鄰居文教基金會，首次規劃「幾點了咖啡館×小小店長」推出專屬繪本、指定門市購買飲品還可獲贈限量Q版長輩刮刮卡。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN今年攜手財團法人統一超商好鄰居文教基金會，首次規劃「幾點了咖啡館×小小店長」推出專屬繪本、指定門市購買飲品還可獲贈限量Q版長輩刮刮卡。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全台16縣市、21間門市與1間「幾點了咖啡館PLUS」獨立店，目前有8成參與的失智長輩們提升快樂感與自信心，迄今8年影響累計上萬人次。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全台16縣市、21間門市與1間「幾點了咖啡館PLUS」獨立店，目前有8成參與的失智長輩們提升快樂感與自信心，迄今8年影響累計上萬人次。圖／7-ELEVEN提供
即日起至9月30日至指定「幾點了咖啡館」門市與1間「幾點了咖啡館PLUS」獨立店據點，於長輩體驗活動時段，購買任一杯咖啡或茶飲，就可獲贈1款Q版長輩刮刮卡，每店限量100張。圖／7-ELEVEN提供
即日起至9月30日至指定「幾點了咖啡館」門市與1間「幾點了咖啡館PLUS」獨立店據點，於長輩體驗活動時段，購買任一杯咖啡或茶飲，就可獲贈1款Q版長輩刮刮卡，每店限量100張。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自2017年起攜手天主教中華聖母基金會首創「幾點了咖啡館」專案，至今已有19家社福團體共同參與，邀請失智長輩於門市擔任樂齡學習生的公益體驗。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自2017年起攜手天主教中華聖母基金會首創「幾點了咖啡館」專案，至今已有19家社福團體共同參與，邀請失智長輩於門市擔任樂齡學習生的公益體驗。圖／7-ELEVEN提供

長輩 咖啡館 失智症

延伸閱讀

失智症月成果發表展 民眾用VR體驗失智情境

琅客來了／為親人擋子彈，為失智症驅魅：《謝謝你留下來陪我》作者林靜芸、洪淑惠專訪（後篇）

你也會打呼？神經醫警告「1睡眠習慣」恐增中風、失智症風險

文化平權守護失智 出演音樂劇重建情感經驗

相關新聞

「失控夜班」如國內醫療翻版 五大醫團：醫護不足病人安全恐陷危機

今年初我國急診壅塞到達高峰，至今情況未解，背後原因是護理師出走，醫院病房無法開床，病人積在醫院急診室等待病床。護理師公會...

消基會揭市售兒童、牙膏漱口水未揭露香料成分 食藥署：最高可罰百萬

消基會今年6月於台北市、新北市連鎖賣場、生活用品店、福利中心及網購平台等，購買25件兒童牙膏及漱口水進行標示及重金屬檢測...

高溫酷熱尤其北北桃 周末水氣到「台中以北」恐短延時豪雨

這幾天中午前後依舊高溫悶熱，普遍有機會來到33至35度，甚至有局部36度以上。中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，午後...

我國東港籍「勝隆漁61號」11船員失聯 漁業署全力搜尋

我國東港籍「勝隆漁61號」漁船(CT5-1804)船上11名船員，包括1名台籍船長、10名印尼籍船員今確認於西太平洋關島...

江祖平爆料「朋友」遭性侵 衛福部：被害人憂被標籤匿名求助很常見

藝人江祖平近期連環爆料「有朋友」遭電視台幕後人員性侵，公布涉案25歲男子照片及本名，網友揪出該名男子是三立資深副總龔美富...

塔巴颱風將生成？ 粉專曝可能路徑和侵台機率 預期周日變天

從南海到菲律賓東方的低壓區不平靜，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前有2個熱帶擾動正在發展，分別是菲律賓東方9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。