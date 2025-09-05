響應國際失智症月！7-ELEVEN「幾點了咖啡館」9月集點送你喝咖啡
全台已在今年正式邁入超高齡社會，老年人口佔總人口比例預估超過20%。7-ELEVEN響應9月國際失智症月，持續積極架構全齡化友善購物場域，即日起至9月30日於「7-ELEVEN把愛找回來」公益平台與社福團體長期合作的「7-ELEVEN幾點了咖啡館」，包括全台21間門市與1間「幾點了咖啡館PLUS」獨立店據點，再度推出限定消費集章活動，不僅希望在地鄰里揪伴來集點喝咖啡、喝好茶，還能陪伴失智長輩找回自信。
7-ELEVEN自2017年起攜手天主教中華聖母基金會首創「幾點了咖啡館」專案，至今已有19家社福團體共同參與，邀請失智長輩於門市擔任樂齡學習生的公益體驗，以每月1～4次的固定體驗門市收銀、結帳、製作咖啡等項目，讓失智長輩以職能訓練方式進行生活能力的復能，提高長輩社會參與力，目前有8成參與的失智長輩們提升快樂感與自信心、更有近9成家屬分享藉此舒緩照顧壓力。全台16縣市、21間門市與1間「幾點了咖啡館PLUS」獨立店，迄今8年影響累計上萬人次，去年更創新做法透過「記憶咖啡館」活動，讓全台社福團體可單次報名申請擴大推廣，提供失智長輩體驗多樣化門市活動。
此外，失智已不再是長者議題、近年更有年輕化趨勢，為了鼓勵全民友善社會更認識失智症，7-ELEVEN今年也攜手財團法人統一超商好鄰居文教基金會，首次規劃「幾點了咖啡館×小小店長」，協助5間社福團體在5間限定門市舉辦好鄰居同樂會特別版，讓老幼同樂時光為失智長輩帶來更多笑顏。
7-ELEVEN表示，即日起至9月30日擴大推出「集點送咖啡」、「長輩刮刮卡」等活動，透過超商本業核心多元方式互動，消費者至指定21間「幾點了咖啡館」門市與1間「幾點了咖啡館PLUS」獨立店據點，於長輩體驗活動時段，購買任一杯咖啡或茶飲，就可獲贈1款Q版長輩刮刮卡（每店限量100張），透過刮刮卡上的暖心語錄，加入失智症友善行動並傳遞社區正能量，同時還可集點，集滿3點即贈CITY CAFE提貨卡一張，數量有限送完為止。
●附註：詳細活動內容以門市
