高雄觀光推廣會馬尼拉登場 菲百萬網紅直呼想再訪

高雄市觀光局前進馬尼拉推廣觀光。高雄市近年來發展出諸多新興景點，加上令人難以抗拒的美食，讓現場旅遊業者及粉絲逾百萬的網紅相當心動，直呼想再訪。

菲律賓人口破億，年輕族群占比高，消費力隨經濟轉型也漸趨強勁。菲律賓觀光部資料顯示，今年上半有380萬人次菲律賓人出國旅遊，其中28萬4173人次前往台灣，占整體出國旅遊人次的7.48%，排名第4。

為拓展菲律賓市場，高雄市觀光局長高閔琳偕同由高雄旅宿、餐飲、伴手禮等業者組成的「高雄國際觀光隊」，今天在馬尼拉舉辦觀光推介會，推廣高雄觀光知名度。

活動以菲律賓語Tara Na！Kaohsiung為主題，傳達「說走就走！來去高雄玩」的訊息。駐菲律賓副代表李廷盛、菲律賓台商總會總會長林登峰等人也到場。

高閔琳介紹愛河、龍虎塔、捷運美麗島站、夜市等傳統景點，愛河灣、駁二藝術特區等新興景點，以及高雄熊熱氣球、國際演唱會、冬日遊樂園、體育競賽等多樣化活動。

她說，菲律賓人到台灣觀光免簽證，說走就走。從馬尼拉直飛高雄市只要1.5個小時，高雄市民眾熱情、美食多，而且觀光賣點足，「來高雄玩就是經濟實惠，重點是最好玩」。

菲律賓旅遊網紅組合「可憐的旅人」（The PoorTraveler）擁有150萬粉絲。成員在活動上告訴中央社，他們5年前曾到高雄旅遊，但當時全球剛好爆發COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情，不得不中斷旅行。

「可憐的旅人」成員狄門（Yosh Dimen）說，今天的活動讓他得知高雄市的新興景點和有趣活動，已迫不及待想再去高雄看看。他相信，鹹酥雞嘉年華、特色珍奶和牛肉麵等美食，將讓菲律賓人流連忘返。

高雄市觀光局邀請菲律賓旅遊業者與「高雄國際觀光隊」對接，洽談合作方向，並推出國際旅遊團補助方案及自由行優惠措施。

特色職人團隊，包括藝術家紀人豪、陳玟晴，金牌甜點主廚林書璋，以及國際冠軍調酒師許博勝等，也到場炒熱氣氛，共同推銷高雄。

目前往返馬尼拉和高雄的班機每週約10班，由中華航空、宿霧太平洋航空及菲律賓亞洲航空營運。菲律賓旅遊業者相信，如果能增加更多班次，將有更多菲律賓人到台灣南部旅遊。

