健康永續行動家／亞東醫院院長邱冠明 富爸爸助力也是壓力

不同於其他大型醫院，新北市規模最大、就醫人次最多的醫學中心亞東醫院有個富爸爸，即遠東集團。站在經濟巨人的肩上，看似可以少走許多冤枉路，但對院長邱冠明來說，這是助力，也是壓力，除了要在廿多家醫學中心脫穎而出，更要與集團旗下兩百多家企業一爭高下，負擔之大可想而知。

亞洲換心權威朱樹勳於一九九九年接任亞東醫院院長，積極推動醫務發展，二○○六年七月通過醫院評鑑，成為台北區第八家醫學中心，全台灣第十九家醫學中心，也是當時台北縣唯一的醫學中心。

醫院評鑑從吊車尾躍中段班

師承朱樹勳的邱冠明，同樣源於台大醫療體系，二○○一年擔任亞東醫院副院長，負責醫院評鑑等，一做十年。

醫學中心每四年評鑑一次，競爭激烈，稍有不慎，就可能降級，若真是如此，對醫院經營者可是奇恥大辱。邱冠明直言，醫院評鑑結果攸關遠東集團聲譽，前幾次評鑑表現不盡理想，評比成績吊車尾，所幸院內同事齊心努力，評鑑名次逐年上升，躍居中段班，不再擔心中箭落馬。

健保給付點數金額逐年增加

耕耘多年，亞東醫院深獲大台北地區民眾肯定及信任，表現在門診、住院等健保給付點數，金額逐年增加，近年每年均超過百億元，在北區，僅次台大、北榮、三總、馬偕，這也跟最新台北區醫學中心評鑑排序相近。邱冠明說，亞東醫院茁壯成長，早已脫離了起初的「求生存」，邁向「求發展」、「求精進」等進化階段。

「朱院長在開創時期先知灼見，奠定亞東成功的根基。」邱冠明說，亞東隸屬遠東集團，母公司旗下有賣場、百貨公司，對建築大樓的營收利潤、樓地板面積，可說錙銖必較，但朱樹勳積極爭取經費，讓新大樓空間多了一倍。

邱冠明說，亞東升醫學中心時，董事會重啟新建大樓計畫，醫院擬定加倍擴充空間環境，也就是樓板面積乘以二。當時一名董事問「樓板面積乘以二，醫院營收是否跟著成長？」那時他的回答簡單有力，「醫院營收目標當然希望能夠成長，但樓板面積擴大，主要提供院內同仁更好的工作環境，以及病患及家屬舒適就醫的空間」。

醫院不能像百貨公司追求坪效

邱冠明強調，百貨公司講究坪效，但醫院屬於公益團體，不能以賺錢為目的，經費必須持續投資優秀人才，購置新式醫療硬體設備，醫療品質及技術與時俱進，才能獲得病人及家屬肯定，口碑傳開，更多民眾選擇至亞東就醫，「先質變，再量變，終能形成良善循環」。

邱冠明以加護病房為例，大部分醫院均採大空間、通舖設計，無非希望多擺上幾張床。亞東醫院加護病房是獨立隔間，透過物理空間上的區隔，阻絕噪音，讓重症患者獲得更好的醫療品質、休息空間。

看似增加營運成本，但在新冠期間卻立了大功，每間獨立的加護病房直接轉成隔離病房，大幅降低院內感染風險，也收治來自台北市萬華地區、新北市眾多確診者。在新冠疫情期間，亞東收治確診者人數、疫苗接種量，均名列全國各家醫院的前幾名。

醫院不能追求百貨賣場「坪效」營收，卻需學習百貨「以客為尊」服務態度，提供顧客（患者、家屬）最優質的服務，但還不可虧損，這難度極高，邱冠明說，在永續經營上，醫院挑戰更為嚴峻。

邱冠明以宮廟為標竿，宮廟是台灣本土永續的典範，許多廟宇歷經戰爭動亂，五百年來屹立不搖，成為民眾精神寄託，他希望有朝一日「亞東」也能深入台灣各地，成為國人健康守護神。

亞東醫院院長邱冠明。圖／亞東醫院提供

關於邱冠明

年齡：56歲 1969年生

專長：微創開心手術

不停跳冠狀動脈繞道手術

達文西開心手術

心臟瓣膜手術

現任：亞東紀念醫院院長

總統府健康台灣推動委員會顧問

台灣醫院協會監事主席

台灣醫學中心協會理事

台灣醫療品質協會理事

台灣手術學會理事

重要事蹟：

執行心臟手術逾7500例

微創心臟手術破3000例

多次獲邀至海外演講及分享不停跳冠狀繞道手術、不經胸骨心臟瓣膜手術，並進行現場手術示範

亞東ESG重要事蹟

認證

● 2024年起全院年度計畫納入ESG關鍵指標，推動節能減碳等專案

● 2024年完成14064-1溫室氣體盤查，建置數據化平台

● 2025年導入ISO 14067碳足跡查證，每年通過ISO 27001資安管理認證

獲獎／標章

● 2024年新北市醫療公益獎永續醫院獎

● 2024年SNQ 醫院永續發展組標章

● 2024年台灣永續行動獎TSAA二項銀級

● 2024年台灣健康永續獎單項績效循環經濟實踐獎

● 2025年《遠見》ESG醫療永續組績優獎

友善服務

●透過LINE平台提供個人化醫療專區，免下載APP可查詢就醫資訊

●首創「Home Easy Go」，結合照服員與無障礙交通車協同護送回家

員工關懷與支持

● 招募與留任困難單位提供留任獎金

● 好孕好產計畫與育兒福利，從備孕到養育完整支持

● 多元關懷與福利措施，營造永續職場

