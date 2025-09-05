快訊

加快接班布局？前北韓軍人稱金正恩「難活過50歲」再10年是極限

聽新聞
0:00 / 0:00

長照到性平全都扛！全國績優社政人員獲獎 背後故事感動人心

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
衛福部今下午舉辦第3屆全國績優社政人員表揚典禮，其中獲服務績優獎的林宛蓉（左3）在台北市社會局服務，主要業務負責性平與婦女福利業務及推動優化政策。記者翁唯真／攝影
衛福部今下午舉辦第3屆全國績優社政人員表揚典禮，其中獲服務績優獎的林宛蓉（左3）在台北市社會局服務，主要業務負責性平與婦女福利業務及推動優化政策。記者翁唯真／攝影

為肯定長期投身社會福利服務、表現卓越的社政人員，第3屆全國績優社政人員表揚典禮今天舉行，頒發「資深敬業服務獎」10名及「服務績優獎」40名。衛福部次長呂建德說，希望透過頒獎鼓勵第一線同仁；台北市社會局科員林宛蓉獲「服務績優獎」，她長期處理婦女培力，希望長期的陪伴，幫助婦女自立。

現場由行政院政務委員陳時中及呂建德次長頒發獎項。呂建德表示，他曾任社會局長，深深了解社工人員站在第一線幫助弱勢、身心障礙民眾，他們本身也需要支持，希望能夠表揚給予加油。陳時中指出，行政流程是整體服務推動最重要的基石，唯有不斷優化制度設計，才能讓社會政策及福利落實，他向所有第一線夥伴表達誠摯感謝。

台北市社會局科員林宛蓉獲得「服務績優獎」，她負責承辦性平與婦女福利業務，推動婦女暨家庭服務中心全面轉型為婦女支持培力中心，也升級婦女機構教育訓練。她說，獲獎感到相當開心，也覺得不可思議，這一路走來沒有長官跟同事協助，她無法達成任務。在處理婦女培力工作上，希望長期陪伴她們，協助自立。

對於近期江祖平透過網路社群控訴性侵事件，林宛蓉表示，處理性騷擾是科內主要業務，台北市設有性騷擾諮詢專線，由社工提供服務與法律諮詢、心理支持或諮商協助。她建議，遇有類似事件，很多人不知道求助管道，朋友可以陪同她去報案。現在也有很多這方面的教案及方案，將持續針對民眾推廣。

今天得獎者與同事及親友等，約三百人與會，呂建德說，賴清德總統上任後，積極推動長照、社會希望工程及社會安全網，希望對於第一線社政人員發揮助人專業，提供表揚及鼓勵。衛福部表示，社政人員長期於全國各地面對多樣且複雜的社會問題，人口結構快速變化，他們展現高度適應力與創新精神，認真負責，值得敬佩。

衛福部今下午舉辦第3屆全國績優社政人員表揚典禮共表揚來自全國50名績優人員，衛福部政務次長呂建德受訪（前中）表示，賴清德總統上任後推動長照等政策，對於第一線長期在工作崗位上的社政人員都相當辛苦。記者翁唯真／攝影
衛福部今下午舉辦第3屆全國績優社政人員表揚典禮共表揚來自全國50名績優人員，衛福部政務次長呂建德受訪（前中）表示，賴清德總統上任後推動長照等政策，對於第一線長期在工作崗位上的社政人員都相當辛苦。記者翁唯真／攝影

呂建德 性騷擾 社會局

延伸閱讀

江祖平爆遭三立高層之子性侵 呂建德鼓勵走正常通報管道獲協助

江祖平疑遭侵犯「毀滅式爆料」討公道 律師：公布細節恐釀滅證

「MeToo」多人聲援！江祖平獨自戰電視台卻無人幫　網揭背後驚人真相

江祖平揭三立高層兒求歡醜態！急扣他媽求救

相關新聞

「失控夜班」如國內醫療翻版 五大醫團：醫護不足病人安全恐陷危機

今年初我國急診壅塞到達高峰，至今情況未解，背後原因是護理師出走，醫院病房無法開床，病人積在醫院急診室等待病床。護理師公會...

消基會揭市售兒童、牙膏漱口水未揭露香料成分 食藥署：最高可罰百萬

消基會今年6月於台北市、新北市連鎖賣場、生活用品店、福利中心及網購平台等，購買25件兒童牙膏及漱口水進行標示及重金屬檢測...

高溫酷熱尤其北北桃 周末水氣到「台中以北」恐短延時豪雨

這幾天中午前後依舊高溫悶熱，普遍有機會來到33至35度，甚至有局部36度以上。中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，午後...

我國東港籍「勝隆漁61號」11船員失聯 漁業署全力搜尋

我國東港籍「勝隆漁61號」漁船(CT5-1804)船上11名船員，包括1名台籍船長、10名印尼籍船員今確認於西太平洋關島...

江祖平爆料「朋友」遭性侵 衛福部：被害人憂被標籤匿名求助很常見

藝人江祖平近期連環爆料「有朋友」遭電視台幕後人員性侵，公布涉案25歲男子照片及本名，網友揪出該名男子是三立資深副總龔美富...

塔巴颱風將生成？ 粉專曝可能路徑和侵台機率 預期周日變天

從南海到菲律賓東方的低壓區不平靜，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前有2個熱帶擾動正在發展，分別是菲律賓東方9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。