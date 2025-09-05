長照到性平全都扛！全國績優社政人員獲獎 背後故事感動人心

為肯定長期投身社會福利服務、表現卓越的社政人員，第3屆全國績優社政人員表揚典禮今天舉行，頒發「資深敬業服務獎」10名及「服務績優獎」40名。衛福部次長呂建德說，希望透過頒獎鼓勵第一線同仁；台北市社會局科員林宛蓉獲「服務績優獎」，她長期處理婦女培力，希望長期的陪伴，幫助婦女自立。

現場由行政院政務委員陳時中及呂建德次長頒發獎項。呂建德表示，他曾任社會局長，深深了解社工人員站在第一線幫助弱勢、身心障礙民眾，他們本身也需要支持，希望能夠表揚給予加油。陳時中指出，行政流程是整體服務推動最重要的基石，唯有不斷優化制度設計，才能讓社會政策及福利落實，他向所有第一線夥伴表達誠摯感謝。

台北市社會局科員林宛蓉獲得「服務績優獎」，她負責承辦性平與婦女福利業務，推動婦女暨家庭服務中心全面轉型為婦女支持培力中心，也升級婦女機構教育訓練。她說，獲獎感到相當開心，也覺得不可思議，這一路走來沒有長官跟同事協助，她無法達成任務。在處理婦女培力工作上，希望長期陪伴她們，協助自立。

對於近期江祖平透過網路社群控訴性侵事件，林宛蓉表示，處理性騷擾是科內主要業務，台北市設有性騷擾諮詢專線，由社工提供服務與法律諮詢、心理支持或諮商協助。她建議，遇有類似事件，很多人不知道求助管道，朋友可以陪同她去報案。現在也有很多這方面的教案及方案，將持續針對民眾推廣。

今天得獎者與同事及親友等，約三百人與會，呂建德說，賴清德總統上任後，積極推動長照、社會希望工程及社會安全網，希望對於第一線社政人員發揮助人專業，提供表揚及鼓勵。衛福部表示，社政人員長期於全國各地面對多樣且複雜的社會問題，人口結構快速變化，他們展現高度適應力與創新精神，認真負責，值得敬佩。 衛福部今下午舉辦第3屆全國績優社政人員表揚典禮共表揚來自全國50名績優人員，衛福部政務次長呂建德受訪（前中）表示，賴清德總統上任後推動長照等政策，對於第一線長期在工作崗位上的社政人員都相當辛苦。記者翁唯真／攝影

