「整人王－新編邱罔舍」重返劇場 展現台灣人形象

睽違8年，由國家文藝獎得主王榮裕和紀蔚然聯手編導的台語舞台劇「整人王－新編邱罔舍」將重返劇場，王榮裕表示，「整人王」形塑一種台灣人的形象，「就是堅持做自己。」

王榮裕表示，金枝演社2017年創作這齣台語舞台劇，有一個目標是對「台灣人」的形塑，「無論懷抱什麼志向與目標，都能堅持做自己，開出一朵朵獨一無二的花。」王榮裕說「整人王」用幽默詼諧的手法和百年前祖先的故事對話呼應，「也許後代子孫也會用一樣的方式，來理解我們這代的紛擾和混亂。」

「整人王－新編邱罔舍」故事描述聰明絕頂卻玩世不恭的邱罔舍，如何抓住人性弱點捉弄鄉里；面對官府師爺的賭局和白賊七的詭計，以及一觸即發的漳泉械鬥危機，在世仇糾葛與愛情命運之間化險為夷，最終使有情人終成眷屬。

金枝演社「整人王－新編邱罔舍」台語舞台劇將於9月19日到9月21日演出，地點在台灣戲曲中心大表演廳。

