快訊

川普各大政策添亂 為何CEO全噤聲？5大原因讓美企表忠輸誠

柯文哲今不交保 胞妹柯美蘭難受：哥哥知道家裡沒7千萬

英文課播「中共大閱兵」嗆同學不喜歡可離開 北市和平高中老師道歉了

「整人王－新編邱罔舍」重返劇場 展現台灣人形象

中央社／ 台北5日電

睽違8年，由國家文藝獎得主王榮裕和紀蔚然聯手編導的台語舞台劇「整人王－新編邱罔舍」將重返劇場，王榮裕表示，「整人王」形塑一種台灣人的形象，「就是堅持做自己。」

王榮裕表示，金枝演社2017年創作這齣台語舞台劇，有一個目標是對「台灣人」的形塑，「無論懷抱什麼志向與目標，都能堅持做自己，開出一朵朵獨一無二的花。」王榮裕說「整人王」用幽默詼諧的手法和百年前祖先的故事對話呼應，「也許後代子孫也會用一樣的方式，來理解我們這代的紛擾和混亂。」

「整人王－新編邱罔舍」故事描述聰明絕頂卻玩世不恭的邱罔舍，如何抓住人性弱點捉弄鄉里；面對官府師爺的賭局和白賊七的詭計，以及一觸即發的漳泉械鬥危機，在世仇糾葛與愛情命運之間化險為夷，最終使有情人終成眷屬。

金枝演社「整人王－新編邱罔舍」台語舞台劇將於9月19日到9月21日演出，地點在台灣戲曲中心大表演廳。

舞台 台語 台灣人

延伸閱讀

近乎正常、好餓的毛毛蟲… 從兒童劇到音樂劇北藝中心上場

上海直擊！多地組織觀看九三閱兵直播 舞蹈中心劇場湧進400人

北藝中心化身派對仙山！2025 潮臺北《士林仙界大派對》8/30、8/31登場

從孫悟空到嘉慶君 戲曲夢工場六檔好戲好吸睛

相關新聞

消基會揭市售兒童、牙膏漱口水未揭露香料成分 食藥署：最高可罰百萬

消基會今年6月於台北市、新北市連鎖賣場、生活用品店、福利中心及網購平台等，購買25件兒童牙膏及漱口水進行標示及重金屬檢測...

高溫酷熱尤其北北桃 周末水氣到「台中以北」恐短延時豪雨

這幾天中午前後依舊高溫悶熱，普遍有機會來到33至35度，甚至有局部36度以上。中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，午後...

我國東港籍「勝隆漁61號」11船員失聯 漁業署全力搜尋

我國東港籍「勝隆漁61號」漁船(CT5-1804)船上11名船員，包括1名台籍船長、10名印尼籍船員今確認於西太平洋關島...

江祖平爆料「朋友」遭性侵 衛福部：被害人憂被標籤匿名求助很常見

藝人江祖平近期連環爆料「有朋友」遭電視台幕後人員性侵，公布涉案25歲男子照片及本名，網友揪出該名男子是三立資深副總龔美富...

塔巴颱風將生成？ 粉專曝可能路徑和侵台機率 預期周日變天

從南海到菲律賓東方的低壓區不平靜，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前有2個熱帶擾動正在發展，分別是菲律賓東方9...

國道8號西向五車追撞全線封閉搶救 警籲提早改道

國道8號往西4.5公里、靠近台南系統路段上午10點前發生5輛大小車輛追撞事故。肇事車輛占據內外側路面以及路肩，全線封閉處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。