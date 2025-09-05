「整人王－新編邱罔舍」重返劇場 展現台灣人形象
睽違8年，由國家文藝獎得主王榮裕和紀蔚然聯手編導的台語舞台劇「整人王－新編邱罔舍」將重返劇場，王榮裕表示，「整人王」形塑一種台灣人的形象，「就是堅持做自己。」
王榮裕表示，金枝演社2017年創作這齣台語舞台劇，有一個目標是對「台灣人」的形塑，「無論懷抱什麼志向與目標，都能堅持做自己，開出一朵朵獨一無二的花。」王榮裕說「整人王」用幽默詼諧的手法和百年前祖先的故事對話呼應，「也許後代子孫也會用一樣的方式，來理解我們這代的紛擾和混亂。」
「整人王－新編邱罔舍」故事描述聰明絕頂卻玩世不恭的邱罔舍，如何抓住人性弱點捉弄鄉里；面對官府師爺的賭局和白賊七的詭計，以及一觸即發的漳泉械鬥危機，在世仇糾葛與愛情命運之間化險為夷，最終使有情人終成眷屬。
金枝演社「整人王－新編邱罔舍」台語舞台劇將於9月19日到9月21日演出，地點在台灣戲曲中心大表演廳。
農曆七月特輯
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言