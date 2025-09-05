「鬼后作家笭菁」出有聲書了！與聯經數位合作 用AI配音技術突破傳統

快訊

聯合新聞網／ 台北訊
知名恐怖小說作家笭菁與聯經數位合作，運用AI技術推出有聲書。圖/聯經數位提供
知名恐怖小說作家笭菁與聯經數位合作，將其經典之「陳小美系列」透過聯經數位Aicast有聲書製作平台，推出全新七本有聲系列叢書，並將於近期出版上架到各大有聲書平台進行販售。有聲書採用最先進的AI智慧配音技術，突破傳統有聲書製作成本限制，象徵台灣暢銷作家與出版科技公司首次深度結合，為國內有聲書市場發展寫下重要里程碑。

被讀者封為「鬼后」的笭菁在台灣恐怖小說領域擁有獨特地位，創作資歷超過25年，至今已出版超過數百本膾炙人口的恐怖驚悚作品，是台灣恐怖文學的代表性作家。此次她透過Aicast平台先進的有聲技術，使用高品質的台灣人聲將文字作品轉化為有聲版本，展現資深作家對新科技的開放態度，也為業界樹立重要示範。

這項技術突破意義重大。過去傳統有聲書製作需要專業錄音室、配音員、後製團隊等龐大資源，單一作品成本動輒數十萬元，讓許多優質內容難以進入有聲市場。AI配音技術的成熟不僅有效降低製作門檻、縮短製作週期，更讓中小型出版社和獨立作家有機會將作品轉化為有聲版本，接觸更多元讀者，延伸作品生命週期與商業價值。

目前，台灣有聲書市場目前仍處起步階段，相較於歐美市場年均雙位數成長，發展潛力相當可觀。隨著華文有聲書市場全球快速發展，台灣原創內容透過科技工具協助，更容易觸及廣泛華語讀者群體，為出版業國際化創造新契機。

由於有聲書市場培育需要多方協力，從消費者收聽習慣養成、內容品質提升到通路平台建構，都是推動發展的關鍵要素。笭菁作為知名作家率先導入AI技術，預期將帶動更多讀者接觸有聲書，為市場基盤建立奠定基礎。

未來，聯經數位也將陸續與更多不同類型的台灣作家合作，推出更多優質的有聲書作品，類型包含仙俠小說、都會愛情與浪漫奇幻長篇故事等多元題材，盼讓更多優質作品進入台灣有聲書市場。

笭菁 小說 出版業

