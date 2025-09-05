水藍攜手國台交 開季音樂會推名曲「唐吉訶德」
國立台灣交響樂團開季音樂會即將登場，由樂團首席客席指揮水藍邀約大提琴家王健帶來理查‧史特勞斯的「唐吉訶德」，水藍表示這首樂曲展現了虛幻和真實的交錯，充滿戲劇張力。
水藍接受中央社記者專訪時表示，他之前有跟王健合作過這首理查‧史特勞斯（R. Strauss ）的「唐吉訶德」，「大提琴在樂曲中飾演唐吉訶德這個角色，有很強烈的戲劇感，對王健來說游刃有餘。」水藍說樂迷們可以特別注意最後唐吉訶德臨死之間的那一段，「那是我自己最喜歡的部分。」
這首樂曲源於西班牙名著「唐吉訶德」，自17世紀問世以來，唐吉訶德隨著時代變遷，持續有不同解讀，從可笑的瘋子、可敬的人物到「不斷在理想與現實間拉扯」的悲劇性人物。
水藍表示，會選這部作品放在開季音樂會，除了王健之外，這首「唐吉訶德」音樂非常漂亮，「這部作品映照社會，大家仍然有很多幻想，但現實卻是另一回事，這首樂曲寫盡了這一點。這個幾百年前的故事，經過理查‧史特勞斯的書寫，放在今天依舊動聽，我覺得這就是藝術的力量。」
水藍與國台交的組合，一直是樂迷心中最傳奇的組合，水藍則表示國台交的音色很彈性，很溫暖，「這不是數學題，有標準答案，樂團音色會隨著時間和團員而變化。」水藍表示他與國台交是相互成長，「對樂團來說，每個人對音樂的貢獻同等重要，我喜歡把他們最好的那一面引導出來，朝好的方向努力。」
對於年輕指揮的建議，水藍說其實不能急，「如果是現在還沒有指揮位置的人，我會認為這是最好的時間，好好讀譜，腳踏實地，一旦機會來了，你就可以接住。」
國台交開季音樂會「水藍，王健與國台交」將於9月13日下午在高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳，9月14日在台北國家音樂廳，另一首作品則是西貝流士的「降E大調第五號交響曲」。
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言