水藍攜手國台交 開季音樂會推名曲「唐吉訶德」

中央社／ 台北5日電

國立台灣交響樂團開季音樂會即將登場，由樂團首席客席指揮水藍邀約大提琴家王健帶來理查‧史特勞斯的「唐吉訶德」，水藍表示這首樂曲展現了虛幻和真實的交錯，充滿戲劇張力。

水藍接受中央社記者專訪時表示，他之前有跟王健合作過這首理查‧史特勞斯（R. Strauss ）的「唐吉訶德」，「大提琴在樂曲中飾演唐吉訶德這個角色，有很強烈的戲劇感，對王健來說游刃有餘。」水藍說樂迷們可以特別注意最後唐吉訶德臨死之間的那一段，「那是我自己最喜歡的部分。」

這首樂曲源於西班牙名著「唐吉訶德」，自17世紀問世以來，唐吉訶德隨著時代變遷，持續有不同解讀，從可笑的瘋子、可敬的人物到「不斷在理想與現實間拉扯」的悲劇性人物。

水藍表示，會選這部作品放在開季音樂會，除了王健之外，這首「唐吉訶德」音樂非常漂亮，「這部作品映照社會，大家仍然有很多幻想，但現實卻是另一回事，這首樂曲寫盡了這一點。這個幾百年前的故事，經過理查‧史特勞斯的書寫，放在今天依舊動聽，我覺得這就是藝術的力量。」

水藍與國台交的組合，一直是樂迷心中最傳奇的組合，水藍則表示國台交的音色很彈性，很溫暖，「這不是數學題，有標準答案，樂團音色會隨著時間和團員而變化。」水藍表示他與國台交是相互成長，「對樂團來說，每個人對音樂的貢獻同等重要，我喜歡把他們最好的那一面引導出來，朝好的方向努力。」

對於年輕指揮的建議，水藍說其實不能急，「如果是現在還沒有指揮位置的人，我會認為這是最好的時間，好好讀譜，腳踏實地，一旦機會來了，你就可以接住。」

國台交開季音樂會「水藍，王健與國台交」將於9月13日下午在高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳，9月14日在台北國家音樂廳，另一首作品則是西貝流士的「降E大調第五號交響曲」。

音樂會 唐吉訶德 交響樂團

