快訊

江祖平開撕前男友！控對方下藥性侵　網美怒揭渣男行徑：87％都是騙局

紐時曝「川金會」前曾密令海豹部隊潛入北韓？川普回應了

中元普渡易犯4大忌！拜錯「招來一堆好兄弟」衰整年

出國搭飛機最怕遇見這些事？網友點名5情況：是惡夢

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
▲ 網友熱議TOP5搭機困擾事項 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議TOP5搭機困擾事項 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近六個月內「搭機困擾事項」相關話題的網路聲量，帶您了解網友搭機時最不想碰上的五大情形。

一想到旅行，大多數人腦中浮現的都是美好風景和放鬆時刻，但在抵達目的地之前，飛行過程中的各種小插曲卻可能讓人略感焦躁，或考驗著旅客的耐性；從航班延誤到鄰座乘客吵鬧，這些搭機途中常見的不便，往往足以影響整段旅程的心情。

搭機最怕小孩、嬰兒哭整路？ 班機誤點、取消行程大亂！

觀察近六個月內網友針對「搭機困擾事項」的討論，發現在機上遇到「小孩與嬰兒吵鬧」的情形讓最多人感到頭痛，認為會造成飛行途中無法放鬆好好休息。有網友直言「沒辦法讓小孩安靜就不要出國…憑什麼別人要承受這些」，但也有部分身為父母的民眾無奈表示「小孩有時候哭鬧，即便用幾百種方法也無法立刻止住」。

對此，不少網友指出「我只在意家長們的作為！如果看得出來家長是有認真在安撫，一律給過」、「如果小孩父母有制止行為，我會選擇包容」，反之，若碰到放任孩子哭鬧而未加以制止的家長，便讓網友感到十分抓狂，直白喊話「我支持航空公司專開一個親子友善飛機，讓所有屁孩跟恐龍家長互相吵」。

「班機延誤或取消」也是許多網友最怕遇到的突發狀況，例如，過去曾有網友遇到班機延誤7小時，發文表示「登機時就廣播延誤，登機後更開始無止盡的等待」，更自嘲道「睡了一覺醒來卻發現還在原地」，安排好的行程全被打亂。

此外，也有不少旅客受到搭機途中的「異味問題」困擾，如有人分享自己遇過鄰座乘客一直吃檳榔，「機艙都是檳榔的味道」，或者抱怨旁邊的人直接脫鞋、脫襪，不僅不雅觀，伴隨而來的氣味也讓人十分不適，且「想躲也躲不了」，只能戴上口罩稍微遮掩。

另一方面，不同於人為因素造成的不適，部分人搭機時最害怕的，則是天候因素造成的「亂流」，面對無法預測的氣流變化，有人坦言即使知道飛行安全性高，仍無法放下擔心，直呼跟其他搭機困擾相較之下，「只要能平安抵達，什麼問題都不是問題」。

最後，搭機時前後座乘客的座椅使用方式也是影響航程舒適度的原因之一，從前座乘客用餐時不願將椅背拉直，到後座乘客頻繁踢椅背，都是經常引起不滿的行為；有民眾便分享自己「把椅背往後了一點點距離，就被後方乘客大力踹了一下」的親身經歷，引發網友針對座椅使用界線的熱烈討論。

你也是常常搭飛機的旅客嗎？在漫長的航程中，什麼狀況最讓你感到困擾呢？旅客間若能互相體諒、彼此尊重，或許就能在小插曲發生時減少摩擦；也推薦大家攜帶耳塞、口罩、書本或零食等小物，讓旅程更舒適，幫助自己在機上放鬆心情！

出國搭飛機最怕遇見這些事？網友點名5情況：是惡夢 圖片來源/Unsplash
出國搭飛機最怕遇見這些事？網友點名5情況：是惡夢 圖片來源/Unsplash

原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「搭機困擾事項」相關討論則數。

觀測期間：2025/02/15~2025/08/15，共六個月。

觀測來源：討論區、社群網站、Podcast評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！


Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。

想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw

社群 小孩

Social Lab社群實驗室

追蹤

延伸閱讀

長程航班要注意！皮膚科專家揭「1座位」恐接觸過量輻射

川普簽署行政命令 美日貿易協議正式實施、15%關稅不疊加

有錢也搭不到🙂‍↔️！GD「台幣1.67億元聯名私人飛機曝光」網呼：他的生活是我一輩子的夢

搭飛機託運行李前 專家教千萬記得做1件事：曾救過我2次

相關新聞

今酷熱「新北」恐38度極端高溫 塔巴颱風最快下午生成、明起水氣激增

今天受到太平洋高壓影響，各地天氣相對穩定，天氣風險公司天氣分析師廖于霆說，大致上是晴午後多雲的天氣型態，只有在各地山區有...

運安會報告：楊梅休息站 道路設計釀車禍

國道一號楊梅休息站啟用後車禍不斷，今年初更發生電動車自撞分隔島事故，釀四死四傷，國家運輸安全調查委員會近日公布該起事故的...

人力流失 6醫療工會盼加薪

執業環境惡化、薪資不足，釀醫療人員出走危機。六大醫療工會昨天聯合聲明，行政院宣布軍公教明年不調薪，等同預告醫院基層人員明...

百年森鐵太平山蹦蹦車 10月全線復駛

宜蘭縣太平山國家森林遊樂區內蹦蹦車因去年風災重創，歷經1年多搶修工程，下月1日恢復全線通車，票價為全票180元，3歲至1...

沒空只能晚上慢跑？ 專家警告夜晚戶外運動恐更傷身

現在人重視養生，除了飲食注重均衡營養之外，也會透過運動來讓自己身強體壯。有一名女網友表示最近因為健康亮紅燈，所以想抽空去慢跑，增強抵抗力，因此她想問大家平時運動的時間和地點？

不只服藥要注意！營養師警告中秋嗑柚子「6種人要當心」

再過一個月就要過中秋，香甜多汁的文旦柚正當季，是許多人應景必吃的水果。不過營養師高敏敏今（5日）在臉書發文提醒，雖然柚子營養滿分，但不只服藥者要注意，共有6類族群在吃柚子時要格外小心。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。