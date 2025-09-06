出國搭飛機最怕遇見這些事？網友點名5情況：是惡夢



《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近六個月內「搭機困擾事項」相關話題的網路聲量，帶您了解網友搭機時最不想碰上的五大情形。

一想到旅行，大多數人腦中浮現的都是美好風景和放鬆時刻，但在抵達目的地之前，飛行過程中的各種小插曲卻可能讓人略感焦躁，或考驗著旅客的耐性；從航班延誤到鄰座乘客吵鬧，這些搭機途中常見的不便，往往足以影響整段旅程的心情。

搭機最怕小孩、嬰兒哭整路？ 班機誤點、取消行程大亂！

觀察近六個月內網友針對「搭機困擾事項」的討論，發現在機上遇到「小孩與嬰兒吵鬧」的情形讓最多人感到頭痛，認為會造成飛行途中無法放鬆好好休息。有網友直言「沒辦法讓小孩安靜就不要出國…憑什麼別人要承受這些」，但也有部分身為父母的民眾無奈表示「小孩有時候哭鬧，即便用幾百種方法也無法立刻止住」。

對此，不少網友指出「我只在意家長們的作為！如果看得出來家長是有認真在安撫，一律給過」、「如果小孩父母有制止行為，我會選擇包容」，反之，若碰到放任孩子哭鬧而未加以制止的家長，便讓網友感到十分抓狂，直白喊話「我支持航空公司專開一個親子友善飛機，讓所有屁孩跟恐龍家長互相吵」。

「班機延誤或取消」也是許多網友最怕遇到的突發狀況，例如，過去曾有網友遇到班機延誤7小時，發文表示「登機時就廣播延誤，登機後更開始無止盡的等待」，更自嘲道「睡了一覺醒來卻發現還在原地」，安排好的行程全被打亂。

此外，也有不少旅客受到搭機途中的「異味問題」困擾，如有人分享自己遇過鄰座乘客一直吃檳榔，「機艙都是檳榔的味道」，或者抱怨旁邊的人直接脫鞋、脫襪，不僅不雅觀，伴隨而來的氣味也讓人十分不適，且「想躲也躲不了」，只能戴上口罩稍微遮掩。

另一方面，不同於人為因素造成的不適，部分人搭機時最害怕的，則是天候因素造成的「亂流」，面對無法預測的氣流變化，有人坦言即使知道飛行安全性高，仍無法放下擔心，直呼跟其他搭機困擾相較之下，「只要能平安抵達，什麼問題都不是問題」。

最後，搭機時前後座乘客的座椅使用方式也是影響航程舒適度的原因之一，從前座乘客用餐時不願將椅背拉直，到後座乘客頻繁踢椅背，都是經常引起不滿的行為；有民眾便分享自己「把椅背往後了一點點距離，就被後方乘客大力踹了一下」的親身經歷，引發網友針對座椅使用界線的熱烈討論。

你也是常常搭飛機的旅客嗎？在漫長的航程中，什麼狀況最讓你感到困擾呢？旅客間若能互相體諒、彼此尊重，或許就能在小插曲發生時減少摩擦；也推薦大家攜帶耳塞、口罩、書本或零食等小物，讓旅程更舒適，幫助自己在機上放鬆心情！

