聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
蕁麻疹、腸胃不適找不到原因？這八種食物可能是過敏元凶！ 圖片來源/Freepik
蕁麻疹、腸胃不適找不到原因？這八種食物可能是過敏元凶！ 圖片來源/Freepik


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「易致敏食物」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的八大易致敏食物有哪些。

台灣美食琳瑯滿目，從街頭小吃到高級料理應有盡有，但對部分人來說，看似普通、隨手可得的食材卻可能引發過敏反應。根據研究，國人食物過敏發生率約為6～10%，不少人都有蕁麻疹或腸胃不適卻找不到原因的經驗，因此本次我們整理出8大容易導致過敏的食物，快來看看你常吃的是否也在清單上！

網苦惱「麩質過敏」早餐怎麼吃？　「蛋過敏」需另尋蛋白質來源

▲ 網友熱議TOP8易致敏食物 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議TOP8易致敏食物 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月網友針對「易致敏食物」的討論，可以發現「麩質」是網友討論度最高的過敏原之一。「麩質」存在於小麥、黑麥、大麥等穀物中，部分人吃了含有麩質的食物後，可能會出現腸胃不適、皮膚過敏或疲倦等情況，若是「小麥過敏」體質的人，症狀則可能包括蕁麻疹、呼吸道不適等。

有家長在網路分享，孩子長期出現過敏反應，經醫師建議改為「無麩質飲食」，結果卻因此苦惱早餐該如何準備。

對此，營養師建議可選擇「米漢堡、蘿蔔糕、豆漿、馬鈴薯或水果沙拉等」，再搭配優酪乳或豆製品來補充蛋白質、維持免疫力，平時也應多留意食物標示，避免隱性小麥來源，有助於降低過敏或不適風險。

除了麩質外，「蛋類」也是經常被提及的易致敏食物，其中又以蛋白最容易引起過敏。便有網友分享，自己多年來受到蕁麻疹困擾，原先一直靠吃藥壓制，直到某年「受不了去檢測」，才發現對蛋過敏，「戒蛋後，就漸漸變好了」。

不過，也有蛋過敏者無奈表示，日常生活中含蛋的食品太多，能吃的選擇也因此受限，且需要另外尋找其他蛋白質來源，直呼要對自己常吃、愛吃的食物「斷捨離」真的很不容易！

而「堅果類」食物如核桃、腰果、杏仁等，也是不少人過敏的主因。雖然堅果富含不飽和脂肪酸與蛋白質，營養價值高，但對過敏體質者而言，卻可能引起皮膚紅疹、呼吸道不適或腸胃反應，嚴重時甚至需立即就醫。

另外，「乳製品」也是台灣人常見的過敏源之一，有網友分享，自己「喝奶茶會頭痛」，檢查過後才發現對乳製品過敏，後來改喝燕麥奶或豆奶後就改善許多。

除了上述食物清單，包含「魚類」、「咖啡因飲品」、「肉類」與「芒果」也都是網友熱議的易致敏食物，若你經常出現過敏反應，不妨從日常飲食中找出可能的線索，透過飲食紀錄來追查過敏源頭。若還是難以判斷，也可以直接尋求專業醫師進行過敏原檢測，了解並避開過敏原，才能讓身體遠離反覆發作的不適，安心享受每一餐！


原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「易致敏食物」相關討論則數。

觀測期間：2025/04/30~2025/07/30，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、Podcast評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

社群 蛋白質

Social Lab社群實驗室

追蹤

