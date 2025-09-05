運研所推自行車標誌一致化 環島2號線115年底完工
為讓自行車路線識別系統一致性，交通部運研所彙整自行車環島路線（含替代路線）及多元路線標誌標線設置原則，今天除了公布宣導影片外，還預告著重深度旅遊的環島2號線明年底將完成。
交通部已完成自行車環島1號線及25條環支線、16條多元型態自行車路線以及13條自行車串聯路線。交通部運輸研究所副所長蘇振維今天出席記者會時表示，部分規劃設計單位偶因不諳設置原則內容，以致產生標誌牌面內容錯誤、標線型式錯誤或設置位置不適當等問題。
蘇振維指出，為讓識別系統的一致性，運研所已將各類自行車路線標誌標線規範與布設原則彙整成自行車環島路線（含替代路線）及多元路線標誌標線設置原則。
運研所工程司鄭嘉盈表示，為讓國內、外騎士能充分了解交通部自行車路網標誌牌面圖案、標線圖樣以及相關設置原則，運研所共完成環島、環島替代、多元路線、環島路線與多元路線共線段、多元路線與地方自行車道共線段、環島路線與地方自行車道共線段、環島替代與地方自行車道共線段等7部影片，介紹不同路線類型中標誌、標線設置方式，以利騎士閱讀並依標示騎乘。
至於全長960.8公里的環島1號線在104年啟用至今，蘇振維指出，將持續優化現有的自行車路線標誌標線，並預告環島2號線將於明年底完成，全長約1019公里，將著重於深度旅遊。
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言