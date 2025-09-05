快訊

川普各大政策添亂 為何CEO全噤聲？5大原因讓美企表忠輸誠

柯文哲今不交保 胞妹柯美蘭難受：哥哥知道家裡沒7千萬

英文課播「中共大閱兵」嗆同學不喜歡可離開 北市和平高中老師道歉了

消基會揭市售兒童、牙膏漱口水未揭露香料成分 食藥署：最高可罰百萬

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
消基會今天公布兒童專用牙膏、漱口水檢驗結果，本次測試25件樣品的鉛、鎘、砷及汞，結果均未檢出（定量極限為1 ppm），統統符合規定。圖／消基會提供
消基會今天公布兒童專用牙膏、漱口水檢驗結果，本次測試25件樣品的鉛、鎘、砷及汞，結果均未檢出（定量極限為1 ppm），統統符合規定。圖／消基會提供

消基會今年6月於台北市、新北市連鎖賣場、生活用品店、福利中心及網購平台等，購買25件兒童牙膏及漱口水進行標示及重金屬檢測，發現這25項產品均含有「香料」，但多以籠統字樣呈現，未具體揭露成分。衛福部食藥署指出，牙膏、漱口水依法應完整揭露添加物全成份名稱，依照國際規則以中文或英文標示。

食藥署指出，一般牙膏、漱口水納入化妝品管理，產品須符合化妝品衛生安全管理法規定，並依規定完成產品登錄並建立產品資訊檔案，符合標示、禁限用成分規定、微生物容許量標準及製造場所須符合化妝品優良製造準則，且應完整揭露添加物之全成分名稱，依「化妝品衛生安全管理法」第23條第1項第7款，化妝品無標示，可處新台幣1萬至100萬元罰鍰。

依前述法規，牙膏、漱口水的成分命名，應參照國際化妝品成分命名法 （INCI），以中文或英文標示。成分含量大於1%者，應依照其含量由高至低排列。

食藥署呼籲，民眾選購兒童使用之牙膏時，建議挑選有完整標示之產品，不買來路不明標示不清的產品，必要時可上食藥署建置之「化妝品產品登錄平台系統-民眾查詢」確認產品登錄情形。若有嚴重口腔問題，應就醫治療。漱口水於刷牙後使用效果較佳，不應以漱口水取代刷牙。使用一般牙膏、漱口水時，要看清楚產品標示，並搭配正確刷牙習慣且避免吞食。

消基會指出，25件樣品中全數含有「香料」，但標示方式多以 Flavor、Fragrance、Aroma 等籠統字樣呈現，缺乏具體成分揭露，僅 「舒酸定強化琺瑯質兒童牙膏溫和薄荷65克」 明確標示草案列管的香料成分（如 Limonene）。

化妝品 食藥署

延伸閱讀

消基會抽查兒童專用牙膏全數符合規定...香料標示仍不明 家長要留意

食藥署稽查罐頭食品 生活運動飲料、鼎珍食品即食粉圓查出違規挨罰

食藥署稽查酸化食品 即食粉圓添加物超標罰3萬

流行彩妝隱藏危機？醫示警：過早化妝恐帶給皮膚一輩子傷害

相關新聞

消基會揭市售兒童、牙膏漱口水未揭露香料成分 食藥署：最高可罰百萬

消基會今年6月於台北市、新北市連鎖賣場、生活用品店、福利中心及網購平台等，購買25件兒童牙膏及漱口水進行標示及重金屬檢測...

高溫酷熱尤其北北桃 周末水氣到「台中以北」恐短延時豪雨

這幾天中午前後依舊高溫悶熱，普遍有機會來到33至35度，甚至有局部36度以上。中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，午後...

我國東港籍「勝隆漁61號」11船員失聯 漁業署全力搜尋

我國東港籍「勝隆漁61號」漁船(CT5-1804)船上11名船員，包括1名台籍船長、10名印尼籍船員今確認於西太平洋關島...

江祖平爆料「朋友」遭性侵 衛福部：被害人憂被標籤匿名求助很常見

藝人江祖平近期連環爆料「有朋友」遭電視台幕後人員性侵，公布涉案25歲男子照片及本名，網友揪出該名男子是三立資深副總龔美富...

塔巴颱風將生成？ 粉專曝可能路徑和侵台機率 預期周日變天

從南海到菲律賓東方的低壓區不平靜，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前有2個熱帶擾動正在發展，分別是菲律賓東方9...

國道8號西向五車追撞全線封閉搶救 警籲提早改道

國道8號往西4.5公里、靠近台南系統路段上午10點前發生5輛大小車輛追撞事故。肇事車輛占據內外側路面以及路肩，全線封閉處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。