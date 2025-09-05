消基會揭市售兒童、牙膏漱口水未揭露香料成分 食藥署：最高可罰百萬
消基會今年6月於台北市、新北市連鎖賣場、生活用品店、福利中心及網購平台等，購買25件兒童牙膏及漱口水進行標示及重金屬檢測，發現這25項產品均含有「香料」，但多以籠統字樣呈現，未具體揭露成分。衛福部食藥署指出，牙膏、漱口水依法應完整揭露添加物全成份名稱，依照國際規則以中文或英文標示。
食藥署指出，一般牙膏、漱口水納入化妝品管理，產品須符合化妝品衛生安全管理法規定，並依規定完成產品登錄並建立產品資訊檔案，符合標示、禁限用成分規定、微生物容許量標準及製造場所須符合化妝品優良製造準則，且應完整揭露添加物之全成分名稱，依「化妝品衛生安全管理法」第23條第1項第7款，化妝品無標示，可處新台幣1萬至100萬元罰鍰。
依前述法規，牙膏、漱口水的成分命名，應參照國際化妝品成分命名法 （INCI），以中文或英文標示。成分含量大於1%者，應依照其含量由高至低排列。
食藥署呼籲，民眾選購兒童使用之牙膏時，建議挑選有完整標示之產品，不買來路不明標示不清的產品，必要時可上食藥署建置之「化妝品產品登錄平台系統-民眾查詢」確認產品登錄情形。若有嚴重口腔問題，應就醫治療。漱口水於刷牙後使用效果較佳，不應以漱口水取代刷牙。使用一般牙膏、漱口水時，要看清楚產品標示，並搭配正確刷牙習慣且避免吞食。
消基會指出，25件樣品中全數含有「香料」，但標示方式多以 Flavor、Fragrance、Aroma 等籠統字樣呈現，缺乏具體成分揭露，僅 「舒酸定強化琺瑯質兒童牙膏溫和薄荷65克」 明確標示草案列管的香料成分（如 Limonene）。
