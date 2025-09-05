我國東港籍「勝隆漁61號」11船員失聯 漁業署全力搜尋

我國東港籍「勝隆漁61號」漁船(CT5-1804)船上11名船員，包括1名台籍船長、10名印尼籍船員今確認於西太平洋關島東方公海海域失聯，漁業署表示，已請外交部及國家搜救指揮中心尋求該海域臨近國家協尋，並同時協調失聯海域附近之我國籍漁船前往協尋。

漁業署表示，漁業署漁業監控中心於4日下午發現，「勝隆漁61號」漁船(CT5-1804)於西太平洋關島東方公海海域作業期間，該船船位回報器信號異常後，即通知漁船經營者確認狀況；後於今日獲確認該船失聯。

漁業署說，「勝」船是經許可赴太平洋海域作業漁船，船全長26.02公尺；船噸位116.07噸，船上有11名船員，包括1名台籍船長及10名印尼籍船員。

漁業署說，「勝」船今年7月11日於屏東東港鹽埔漁港出海赴西太平洋公海作業，據船方表示，該船最後一次對外聯繫時間為9月3日中午，該船船位回報器於4日13時許，距美國關島東方約740浬處斷訊；此外，該船於5日10時許發出遇險訊號，與該船船位回報器最後位置相距約100浬，漁業署已同步協調附近的我國籍漁船前往協尋及確認。

漁業署表示，將全力協助搜尋失聯船隻，並透過外交部及國家搜救指揮中心持續洽請日本及關島等國搜救單位評估投入相關搜救量能，且與船方家屬、外交部、國家搜救指揮中心及投入搜救的友船保持聯繫，提供及時協助。

