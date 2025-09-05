北北桃6日防37度高溫 南海估有熱帶性低氣壓
氣象署今天表示，明天大台北、桃園留意局部攝氏37度以上高溫，午後中南部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨；至於位於南海的熱帶擾動，最快明天生成為熱帶性低氣壓。
交通部中央氣象署預報員李名翔告訴中央社記者，明天水氣稍微增加，其中以東半部水氣較多，台東、恆春半島有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率。
他說，明天基隆北海岸、宜花地區有短暫陣雨，西半部白天多雲到晴，午後中南部地區、北部山區有短暫雷陣雨，南部地區、中部山區可能有局部大雨發生機率。
今天截至下午4時止，氣溫以台北市內湖區達38.1度最高。李名翔表示，明天大台北、桃園還需留意可能出現局部37度以上高溫。
李名翔表示，7日、8日因南方雲系北移，水氣更多，其中7日南部、花東地區，整天會有不定時短暫陣雨或雷雨，台東、恆春半島、南部山區則留意局部大雨；其他地區多雲，午後易有雷陣雨，特別在台中以北地區、中部山區可能有短延時豪雨。
李名翔指出，8日整體雨勢會較7日小一點，南部和台東同樣有短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。
至於9日至12日天氣，李名翔表示，各地為多雲到晴，風向轉偏東風或東南風，台東、恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部地區、東半部山區有短暫雷陣雨。
李名翔指出，目前在南海、菲律賓東方各有1個熱帶擾動，預估未來位於南海的熱帶擾動較有發展空間，不排除明天有機會生成熱帶性低氣壓。至於侵襲日本的颱風琵琶，移動速度快，預計很快就會減弱為溫帶氣旋。
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言