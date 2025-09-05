北北桃6日防37度高溫 南海估有熱帶性低氣壓

氣象署今天表示，明天大台北、桃園留意局部攝氏37度以上高溫，午後中南部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨；至於位於南海的熱帶擾動，最快明天生成為熱帶性低氣壓。

交通部中央氣象署預報員李名翔告訴中央社記者，明天水氣稍微增加，其中以東半部水氣較多，台東、恆春半島有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率。

他說，明天基隆北海岸、宜花地區有短暫陣雨，西半部白天多雲到晴，午後中南部地區、北部山區有短暫雷陣雨，南部地區、中部山區可能有局部大雨發生機率。

今天截至下午4時止，氣溫以台北市內湖區達38.1度最高。李名翔表示，明天大台北、桃園還需留意可能出現局部37度以上高溫。

李名翔表示，7日、8日因南方雲系北移，水氣更多，其中7日南部、花東地區，整天會有不定時短暫陣雨或雷雨，台東、恆春半島、南部山區則留意局部大雨；其他地區多雲，午後易有雷陣雨，特別在台中以北地區、中部山區可能有短延時豪雨。

李名翔指出，8日整體雨勢會較7日小一點，南部和台東同樣有短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。

至於9日至12日天氣，李名翔表示，各地為多雲到晴，風向轉偏東風或東南風，台東、恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部地區、東半部山區有短暫雷陣雨。

李名翔指出，目前在南海、菲律賓東方各有1個熱帶擾動，預估未來位於南海的熱帶擾動較有發展空間，不排除明天有機會生成熱帶性低氣壓。至於侵襲日本的颱風琵琶，移動速度快，預計很快就會減弱為溫帶氣旋。

